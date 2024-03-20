https://sputnik-georgia.ru/20240320/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-padat--s-kem-torguet-gruziya-286940254.html

Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия

Sputnik Грузия

Экспорт составил 803,3 миллиона долларов, что на 12,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года 20.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-20T09:01+0400

2024-03-20T09:01+0400

2024-03-20T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2024 года снизился на 4,8% по сравнению с 2023 годом и составил 2,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,1 миллиарда долларов, что на 1,6% меньше данных за январь-февраль 2023 года. Экспорт составил 803,3 миллиона долларов, что на 12,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала года составил 1,3 миллиарда долларов, что на 5,9% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. За два месяца 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов (почти на 170%), лекарств (на 99,6%), а также спиртных напитков (на 45,2%). В то же время с начала года упал лишь экспорт ферросплавов (на 41,3%), а также золота необработанного или полуобработанного или в виде порошка (на 14,2%). В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт летательных аппаратов (на 470,3%), пруток из углеродистой стали без дальнейшей обработки (137,5%) и грузовых авто (93,7%). С начала года сократился лишь импорт легковых автомобилей (на 35,9%), а также нефтяного газа и газообразного углеводорода (на 27,7%). С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-феврале 2024 года составил 471,8 миллиона долларов, что составляет 16% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Кыргызстан, Армения, Казахстан и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"