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Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия
Sputnik Грузия
Экспорт составил 803,3 миллиона долларов, что на 12,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T09:01+0400
2024-03-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2024 года снизился на 4,8% по сравнению с 2023 годом и составил 2,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,1 миллиарда долларов, что на 1,6% меньше данных за январь-февраль 2023 года. Экспорт составил 803,3 миллиона долларов, что на 12,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала года составил 1,3 миллиарда долларов, что на 5,9% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. За два месяца 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов (почти на 170%), лекарств (на 99,6%), а также спиртных напитков (на 45,2%). В то же время с начала года упал лишь экспорт ферросплавов (на 41,3%), а также золота необработанного или полуобработанного или в виде порошка (на 14,2%). В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт летательных аппаратов (на 470,3%), пруток из углеродистой стали без дальнейшей обработки (137,5%) и грузовых авто (93,7%). С начала года сократился лишь импорт легковых автомобилей (на 35,9%), а также нефтяного газа и газообразного углеводорода (на 27,7%). С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-феврале 2024 года составил 471,8 миллиона долларов, что составляет 16% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Кыргызстан, Армения, Казахстан и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия

09:01 20.03.2024
© photo: Sputnik / StringerБатумский грузовой морской порт на Черном море
Батумский грузовой морской порт на Черном море - Sputnik Грузия, 1920, 20.03.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 803,3 миллиона долларов, что на 12,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2024 года снизился на 4,8% по сравнению с 2023 годом и составил 2,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,1 миллиарда долларов, что на 1,6% меньше данных за январь-февраль 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-февраль 2024 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

803,3

-12,2

Импорт

2 146,8

-1,6

Всего

2 950,1

-4,8

Экспорт составил 803,3 миллиона долларов, что на 12,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала года составил 1,3 миллиарда долларов, что на 5,9% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
Топ-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-февраль 2024 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

262,6

10,9

Вино

47,6

38,0

Ферросплавы

42,1

-41,3

Спиртные напитки

35,1

45,2

Руды драгоценных металлов и концентраты

33,8

169,7

За два месяца 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов (почти на 170%), лекарств (на 99,6%), а также спиртных напитков (на 45,2%).
В то же время с начала года упал лишь экспорт ферросплавов (на 41,3%), а также золота необработанного или полуобработанного или в виде порошка (на 14,2%).
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
Топ-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-февраль 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

258,1

-35,9

Нефтепродукты

187,0

18,0

Газ

127,1

-27,7

Лекарства

102,8

44,0

Телефонные аппараты

58,8

12,3

За отчетный период больше всего вырос импорт летательных аппаратов (на 470,3%), пруток из углеродистой стали без дальнейшей обработки (137,5%) и грузовых авто (93,7%).
С начала года сократился лишь импорт легковых автомобилей (на 35,9%), а также нефтяного газа и газообразного углеводорода (на 27,7%).

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-феврале 2024 года составил 471,8 миллиона долларов, что составляет 16% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-феврале 2024 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

471,8

20,8

Россия

410,6

-11,7

Китай

221,7

-10,2

Азербайджан

207,2

-16,0

США

177,4

-27,7

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Кыргызстан, Армения, Казахстан и Италия.
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