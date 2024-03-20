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Яйцеклетки с генетическим дефектом – прокуратура Грузии проверила батумскую клинику
Яйцеклетки с генетическим дефектом – прокуратура Грузии проверила батумскую клинику
Sputnik Грузия
Донорские яйцеклетки содержали ген гемофилии B 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T21:00+0400
2024-03-20T21:00+0400
2024-03-20T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии в сотрудничестве с правоохранительными органами Израиля изъяла документацию из центра искусственного оплодотворения, донорства и суррогатного материнства BIRTH в Батуми в рамках расследования транснационального преступления, сообщила пресс-служба ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Проверку центра суррогатства провели на основании запроса об оказании правовой помощи, полученного из Израиля. Кроме документов, изъята электронная информация. На данном этапе в рамках международного расследования продолжаются следственно-процессуальные действия, в том числе планируется опрос граждан Грузии и Израиля в качестве свидетелей. По информации отдела борьбы с мошенничеством полиции Тель-Авива, расследование началось по результатам внутренней проверки министерства и подачи заявления в полицию. На данный момент имеются четыре жалобы против двух задержанных. Детали делаПо информации израильского министерства здравоохранения, замороженные эмбрионы от носительницы гена гемофилии из Грузии (по версии следствия, это была приехавшая из Азербайджана женщина) были пересажены трем израильским женщинам. Сами яйцеклетки были оплодотворены и заморожены в лаборатории в Батуми.Ключевой подозреваемый, гинеколог и хозяин частной клиники ЭКО в Тель-Авиве, утверждает, что действовал в соответствии с инструкциями Минздрава. А они на момент оплодотворения не обязывали проводить конкретное генетическое обследование, отмечает он. По его же словам, он прекратил подсадку двух остававшихся эмбрионов, когда о проблеме стало известно.О клиникеИнновационный медицинский центр BIRTH – это диагностический и лечебный центр репродуктивного здоровья, который предоставляет грузинским и иностранным парам возможность осуществить свою мечту о рождении ребенка, говорится на сайте клиники.С 2022 года клиника участвует в программе "Диагностика и лечение бесплодия", финансируемой министерством здравоохранения Аджарской АРВ учреждении работают репродуктологи, эмбриологи и медицинский персонал Грузии. Иностранные консультанты клиники – известные репродуктологи из Израиля с 40-летним стажем, отмечается на портале. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, израиль, батуми, тель-авив, новости, грузия, прокуратура
происшествия, израиль, батуми, тель-авив, новости, грузия, прокуратура
Яйцеклетки с генетическим дефектом – прокуратура Грузии проверила батумскую клинику
Донорские яйцеклетки содержали ген гемофилии B
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии в сотрудничестве с правоохранительными органами Израиля изъяла документацию из центра искусственного оплодотворения, донорства и суррогатного материнства BIRTH в Батуми в рамках расследования транснационального преступления, сообщила пресс-служба ведомства.
Полиция Израиля расследует дело о ввозе в страну оплодотворенных яйцеклеток из Грузии, которые содержали генетический дефект, задержан старший врач и заведующий клиникой, сообщили местные СМИ. Донорские яйцеклетки содержали ген опасного заболевания – гемофилии B.
Проверку центра суррогатства провели
на основании запроса об оказании правовой помощи, полученного из Израиля. Кроме документов, изъята электронная информация.
На данном этапе в рамках международного расследования продолжаются следственно-процессуальные действия, в том числе планируется опрос граждан Грузии и Израиля в качестве свидетелей.
По информации отдела борьбы с мошенничеством полиции Тель-Авива, расследование началось по результатам внутренней проверки министерства и подачи заявления в полицию. На данный момент имеются четыре жалобы против двух задержанных.
По информации израильского министерства здравоохранения, замороженные эмбрионы от носительницы гена гемофилии из Грузии (по версии следствия, это была приехавшая из Азербайджана женщина) были пересажены трем израильским женщинам. Сами яйцеклетки были оплодотворены и заморожены в лаборатории в Батуми.
В результате оплодотворения у одной из женщин родилась девочка, которая унаследовала ген гемофилии, у второй ребенок родился мертвым, третья забеременеть не смогла. При этом две яйцеклетки до сих пор остаются замороженными, отмечают в ведомстве.
Ключевой подозреваемый, гинеколог и хозяин частной клиники ЭКО в Тель-Авиве, утверждает, что действовал в соответствии с инструкциями Минздрава. А они на момент оплодотворения не обязывали проводить конкретное генетическое обследование, отмечает он. По его же словам, он прекратил подсадку двух остававшихся эмбрионов, когда о проблеме стало известно.
Инновационный медицинский центр BIRTH – это диагностический и лечебный центр репродуктивного здоровья, который предоставляет грузинским и иностранным парам возможность осуществить свою мечту о рождении ребенка, говорится на сайте
клиники.
Клиника работает в Батуми уже четвертый год и основана Львом Адировичем, гражданином Израиля, доктором кибернетики и обладателем международных патентов на медицинские технологии.
С 2022 года клиника участвует в программе "Диагностика и лечение бесплодия", финансируемой министерством здравоохранения Аджарской АР
В учреждении работают репродуктологи, эмбриологи и медицинский персонал Грузии. Иностранные консультанты клиники – известные репродуктологи из Израиля с 40-летним стажем, отмечается на портале.