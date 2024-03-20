https://sputnik-georgia.ru/20240320/yaytsekletki-s-geneticheskim-defektom--prokuratura-gruzii-proverila-batumskuyu-kliniku-286955800.html

Яйцеклетки с генетическим дефектом – прокуратура Грузии проверила батумскую клинику

Яйцеклетки с генетическим дефектом – прокуратура Грузии проверила батумскую клинику

Sputnik Грузия

Донорские яйцеклетки содержали ген гемофилии B 20.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-20T21:00+0400

2024-03-20T21:00+0400

2024-03-20T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии в сотрудничестве с правоохранительными органами Израиля изъяла документацию из центра искусственного оплодотворения, донорства и суррогатного материнства BIRTH в Батуми в рамках расследования транснационального преступления, сообщила пресс-служба ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Проверку центра суррогатства провели на основании запроса об оказании правовой помощи, полученного из Израиля. Кроме документов, изъята электронная информация. На данном этапе в рамках международного расследования продолжаются следственно-процессуальные действия, в том числе планируется опрос граждан Грузии и Израиля в качестве свидетелей. По информации отдела борьбы с мошенничеством полиции Тель-Авива, расследование началось по результатам внутренней проверки министерства и подачи заявления в полицию. На данный момент имеются четыре жалобы против двух задержанных. Детали делаПо информации израильского министерства здравоохранения, замороженные эмбрионы от носительницы гена гемофилии из Грузии (по версии следствия, это была приехавшая из Азербайджана женщина) были пересажены трем израильским женщинам. Сами яйцеклетки были оплодотворены и заморожены в лаборатории в Батуми.Ключевой подозреваемый, гинеколог и хозяин частной клиники ЭКО в Тель-Авиве, утверждает, что действовал в соответствии с инструкциями Минздрава. А они на момент оплодотворения не обязывали проводить конкретное генетическое обследование, отмечает он. По его же словам, он прекратил подсадку двух остававшихся эмбрионов, когда о проблеме стало известно.О клиникеИнновационный медицинский центр BIRTH – это диагностический и лечебный центр репродуктивного здоровья, который предоставляет грузинским и иностранным парам возможность осуществить свою мечту о рождении ребенка, говорится на сайте клиники.С 2022 года клиника участвует в программе "Диагностика и лечение бесплодия", финансируемой министерством здравоохранения Аджарской АРВ учреждении работают репродуктологи, эмбриологи и медицинский персонал Грузии. Иностранные консультанты клиники – известные репродуктологи из Израиля с 40-летним стажем, отмечается на портале. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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