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Новый Дворец спорта открылся в городе Рустави – видео

Новый Дворец спорта открылся в городе Рустави – видео

Sputnik Грузия

В Рустави открылся первый в истории города Дворец спорта. В открытии приняли участие чемпион UFC Илья Топурия и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 21.03.2024, Sputnik Грузия

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Это многофункциональный спортивный центр для занятий олимпийскими видами спорта. Там будут проходить соревнования, трибуны комплекса рассчитаны на 1500 зрителей. Постройку Дворца в Рустави финансировал Азиатский банк, выделив на это 24 млн лари. Строительство велось в течение около пяти лет.

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