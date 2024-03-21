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Новый Дворец спорта открылся в городе Рустави – видео
Новый Дворец спорта открылся в городе Рустави – видео
Sputnik Грузия
В Рустави открылся первый в истории города Дворец спорта. В открытии приняли участие чемпион UFC Илья Топурия и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 21.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-21T13:38+0400
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Это многофункциональный спортивный центр для занятий олимпийскими видами спорта. Там будут проходить соревнования, трибуны комплекса рассчитаны на 1500 зрителей. Постройку Дворца в Рустави финансировал Азиатский банк, выделив на это 24 млн лари. Строительство велось в течение около пяти лет.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, рустави, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, рустави, видео
Новый Дворец спорта открылся в городе Рустави – видео
13:38 21.03.2024 (обновлено: 13:39 21.03.2024)
В Рустави открылся первый в истории города Дворец спорта. В открытии приняли участие чемпион UFC Илья Топурия и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Это многофункциональный спортивный центр для занятий олимпийскими видами спорта. Там будут проходить соревнования, трибуны комплекса рассчитаны на 1500 зрителей. Постройку Дворца в Рустави финансировал Азиатский банк, выделив на это 24 млн лари. Строительство велось в течение около пяти лет.