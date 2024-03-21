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Нужны ощутимые результаты – премьер Грузии о партнерстве с США
Нужны ощутимые результаты – премьер Грузии о партнерстве с США
Sputnik Грузия
Грузия и США подписали хартию о стратегическом партнерстве в 2009 году 21.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-21T19:19+0400
2024-03-21T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Стратегическое партнерство Грузии с США должно включать ощутимые результаты, в частности введение безвизового режима и Соглашение о свободной торговле, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В партии "Сила народа", которую основали депутаты, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", ранее выразили сомнение в том, является ли США главным стратегическим партнером Грузии, между странами до сих пор нет ни режима свободной торговли, ни активных торгово-экономических отношений, ни прямых авиарейсов, ни безвизового режима. По словам премьера, прогресс в этом отношении станет конкретным примером того, как партнерство может стать осязаемым для граждан Грузии. Партия "Сила народа", которая до середины марта была общественным движением, известна своей критикой американского посольства и бывшего посла США в Грузии Келли Дегнан. Движение было основано бывшими членам правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Они создали свою политическую группу и входят вместе с "Грузинской мечтой" в парламентское большинство. Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, келли дегнан, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", сша, политика
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, келли дегнан, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", сша, политика
Нужны ощутимые результаты – премьер Грузии о партнерстве с США
19:19 21.03.2024 (обновлено: 21:11 21.03.2024)
Грузия и США подписали хартию о стратегическом партнерстве в 2009 году
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Стратегическое партнерство Грузии с США должно включать ощутимые результаты, в частности введение безвизового режима и Соглашение о свободной торговле, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
В партии "Сила народа", которую основали депутаты, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", ранее выразили сомнение в том, является ли США главным стратегическим партнером Грузии, между странами до сих пор нет ни режима свободной торговли, ни активных торгово-экономических отношений, ни прямых авиарейсов, ни безвизового режима.
"Конечно, мы хотим, чтобы партнерство принесло конкретные, ощутимые результаты. Какими могут быть эти результаты, мы уже не раз говорили об этом. Соглашение о свободной торговле будет иметь очень важное значение для углубления торговых отношений. Это безвизовое сообщение, которое свободно можно сделать. Это авиарейсы", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, прогресс в этом отношении станет конкретным примером того, как партнерство может стать осязаемым для граждан Грузии.
"Надеюсь, мы добьемся прогресса в этом направлении", – добавил Кобахидзе.
Партия "Сила народа", которая до середины марта была общественным движением, известна своей критикой американского посольства и бывшего посла США в Грузии Келли Дегнан. Движение было основано бывшими членам правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Они создали свою политическую группу и входят вместе с "Грузинской мечтой" в парламентское большинство.
Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве.