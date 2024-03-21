https://sputnik-georgia.ru/20240321/partiya-gakhariya-budet-predstavlena-v-buduschem-parlamente-gruzii--deputat-286963566.html

Партия Гахария будет представлена в будущем парламенте Грузии – депутат

Партия Гахария будет представлена в будущем парламенте Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Поддержка партии растет с каждым днем и это подтверждают различные исследования, отметила оппозиционер 21.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-21T15:05+0400

2024-03-21T15:05+0400

2024-03-21T15:05+0400

политика

грузия

новости

георгий гахария

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Помимо правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и крупнейшей оппозиционной силы "Единое национальное движение", только партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" будет представлена в будущем парламенте страны, заявила депутат от партии "За Грузию" Анна Бучукури. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Число мандатов напрямую будет зависеть от числа голосов и того, сколько партий преодолеют барьер. Поддержка партии растет с каждым днем и это подтверждают различные исследования, отметила оппозиционер. По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Как отметила Бучукури, тот факт, что "Национальное движение" является "красной линией", пересматривать она не будет. В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение