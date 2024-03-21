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"Праздник весны и жизни" – премьер Грузии поздравил мусульман с Навруз Байрамом
"Праздник весны и жизни" – премьер Грузии поздравил мусульман с Навруз Байрамом
Sputnik Грузия
По словам главы правительства, грузин и азербайджанцев связывает особая теплота и любовь 21.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-21T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил всех мусульман страны с Навруз Байрамом – праздником весны, жизни и обновления. Навруз Байрам – праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Премьер-министр Грузии посетил город Марнеули (регион Квемо Картли), где компактно проживают этнические азербайджанцы. По словам главы правительства, грузин и азербайджанцев связывает особая теплота и любовь. "Я рад, что у меня есть возможность разделить эту радость с вами. Нас, грузин и азербайджанцев, связывает особое тепло и любовь. Вместе с проживающими в Грузии азербайджанцами мы создали историю нашей страны, создаем наш сегодняшний успех и создадим наше счастливое будущее", – заявил Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ежегодно по случаю Навруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах края Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами: Марнеули, Болниси, Гардабани и других. Устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают его не менее 300 тысяч граждан Грузии, или около 10% населения страны. За несколько недель до праздника на блюдах принято высевать пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны стать украшением стола, символом рождения новой жизни, нового года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, марнеули, квемо картли, тбилиси, ираклий кобахидзе
"Праздник весны и жизни" – премьер Грузии поздравил мусульман с Навруз Байрамом
16:06 21.03.2024 (обновлено: 16:32 21.03.2024)
По словам главы правительства, грузин и азербайджанцев связывает особая теплота и любовь
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил всех мусульман страны с Навруз Байрамом – праздником весны, жизни и обновления.
Навруз Байрам – праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Премьер-министр Грузии посетил город Марнеули (регион Квемо Картли), где компактно проживают этнические азербайджанцы.
"Братья и сестры, поздравляю вас с Навруз Байрамом – праздником весны, жизни, обновления. Вместе с вами я поздравляю мусульман, проживающих в Грузии", – заявил премьер-министр на церемонии, посвященной Навруз Байраму в Марнеули.
По словам главы правительства, грузин и азербайджанцев связывает особая теплота и любовь.
"Я рад, что у меня есть возможность разделить эту радость с вами. Нас, грузин и азербайджанцев, связывает особое тепло и любовь. Вместе с проживающими в Грузии азербайджанцами мы создали историю нашей страны, создаем наш сегодняшний успех и создадим наше счастливое будущее", – заявил Кобахидзе.
Ежегодно по случаю Навруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах края Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами: Марнеули, Болниси, Гардабани и других. Устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают его не менее 300 тысяч граждан Грузии, или около 10% населения страны.
За несколько недель до праздника на блюдах принято высевать пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны стать украшением стола, символом рождения новой жизни, нового года.