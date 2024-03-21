https://sputnik-georgia.ru/20240321/prazdnik-vesny-i-zhizni---premer-gruzii-pozdravil-musulman-s-navruz-bayramom-286965428.html

"Праздник весны и жизни" – премьер Грузии поздравил мусульман с Навруз Байрамом

"Праздник весны и жизни" – премьер Грузии поздравил мусульман с Навруз Байрамом

Sputnik Грузия

По словам главы правительства, грузин и азербайджанцев связывает особая теплота и любовь 21.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-21T16:06+0400

2024-03-21T16:06+0400

2024-03-21T16:32+0400

грузия

новости

общество

марнеули

квемо картли

тбилиси

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/10/286885078_109:329:1820:1292_1920x0_80_0_0_b8f7651bc7703fcfa95d94a895227d2b.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил всех мусульман страны с Навруз Байрамом – праздником весны, жизни и обновления. Навруз Байрам – праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Премьер-министр Грузии посетил город Марнеули (регион Квемо Картли), где компактно проживают этнические азербайджанцы. По словам главы правительства, грузин и азербайджанцев связывает особая теплота и любовь. "Я рад, что у меня есть возможность разделить эту радость с вами. Нас, грузин и азербайджанцев, связывает особое тепло и любовь. Вместе с проживающими в Грузии азербайджанцами мы создали историю нашей страны, создаем наш сегодняшний успех и создадим наше счастливое будущее", – заявил Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ежегодно по случаю Навруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах края Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами: Марнеули, Болниси, Гардабани и других. Устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают его не менее 300 тысяч граждан Грузии, или около 10% населения страны. За несколько недель до праздника на блюдах принято высевать пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны стать украшением стола, символом рождения новой жизни, нового года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

марнеули

квемо картли

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, марнеули, квемо картли, тбилиси, ираклий кобахидзе