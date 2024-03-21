https://sputnik-georgia.ru/20240321/radikalnaya-oppozitsiya-ne-gotovitsya-k-vyboram-v-gruzii--vitse-spiker-286965636.html
Радикальная оппозиция не готовится к выборам в Грузии – вице-спикер
Радикальная оппозиция не готовится к выборам в Грузии – вице-спикер
Sputnik Грузия
Вместо этого радикальные оппозиционеры готовятся к дестабилизации, уверен политик 21.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-21T18:07+0400
2024-03-21T18:07+0400
2024-03-21T18:07+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
георгий кахиани
саломе зурабишвили
бидзина иванишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Радикальная оппозиция не готовится к предстоящим парламентским выборам в Грузии, а проводит дискредитирующую кампанию против Центральной избирательной комиссии и ее главы Георгия Каландаришвили, чтобы затем использовать это в своих целях, заявил вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Кахиани. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Число мандатов напрямую будет зависеть от числа голосов и того, сколько партий преодолеют барьер. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, по утверждению лидеров правящей партии, примкнула к оппозиции, наложила вето на поправки, меняющие правила избрания главы ЦИК. Свое решение президент обосновала тем, что считает недопустимым отмену должности заместителя председателя ЦИК, назначенного от оппозиции. Вето президента поддержали представители оппозиционных партий, однако рычага изменить решение парламентского большинства у них не было. В итоге "Грузинская мечта" 19 марта преодолела вето. Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами. По словам Кахиани, когда речь идет об избрании председателя ЦИК большинством, население большинством выбрало "Грузинскую мечту", и, соответственно, обязанность принимать решения по ряду вопросов перешла к этой политической силе. "Естественно, мы будем принимать правильные решения. Решения, которые будут способствовать развитию нашей страны. У радикальных политических групп есть своя повестка дня, а мы действуем в соответствии со своей повесткой дня", – отметил Кахиани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Получит "Грузинская мечта" конституционное большинство или нет и преодолеют ли оппозиционные партии 5%-й барьер, это решение принимает население, отметил Кахиани. "Мы ежедневно контактируем с населением. Кроме того, у нас есть результаты социологических исследований, и когда мы говорим о конституционном большинстве, это реальная данность", – заявил Кахиани. Сегодня рейтинг "Грузинской мечты" намного выше, чем был, например, по результатам последних выборов. Это, по словам Кахиани, около 60%. Сегодня, когда крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" находится в тяжелом положении, количество полученных ею голосов будет в пределах 20%, и это хорошо, считает депутат. "Есть также несколько партий, которые фактически являются ответвлениями "Нацдвижения" в разных формах. Несмотря на то, что эти небольшие партии сегодня отмежуются от "Нацдвижения", в конечном итоге, как только возникнет необходимость, они объединятся", – добавил Кахиани. Все это понимают, поэтому, по словам Кахиани, их воспринимают как коллективное "Национальное движение". Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа". По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, георгий кахиани, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
политика, грузия, новости, тбилиси, георгий кахиани, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
Радикальная оппозиция не готовится к выборам в Грузии – вице-спикер
Вместо этого радикальные оппозиционеры готовятся к дестабилизации, уверен политик
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Радикальная оппозиция не готовится к предстоящим парламентским выборам в Грузии, а проводит дискредитирующую кампанию против Центральной избирательной комиссии и ее главы Георгия Каландаришвили, чтобы затем использовать это в своих целях, заявил вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Кахиани.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Число мандатов напрямую будет зависеть от числа голосов и того, сколько партий преодолеют барьер.
"Радикальная оппозиция и сегодня не готовится к выборам. Они затеяли дискредитирующую кампанию против личности председателя ЦИК, отдельно против ЦИК и т. д. Все это служит одной цели – с самого начала создать мины, которые затем будут использованы в случае необходимости, но мы не дадим им возможности сделать это", – заявил Кахиани.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, по утверждению лидеров правящей партии, примкнула к оппозиции, наложила вето на поправки, меняющие правила избрания главы ЦИК. Свое решение президент обосновала тем, что считает недопустимым отмену должности заместителя председателя ЦИК, назначенного от оппозиции.
Вето президента поддержали представители оппозиционных партий, однако рычага изменить решение парламентского большинства у них не было. В итоге "Грузинская мечта" 19 марта преодолела вето.
Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами.
По словам Кахиани, когда речь идет об избрании председателя ЦИК большинством, население большинством выбрало "Грузинскую мечту", и, соответственно, обязанность принимать решения по ряду вопросов перешла к этой политической силе.
"Естественно, мы будем принимать правильные решения. Решения, которые будут способствовать развитию нашей страны. У радикальных политических групп есть своя повестка дня, а мы действуем в соответствии со своей повесткой дня", – отметил Кахиани.
Получит "Грузинская мечта" конституционное большинство или нет и преодолеют ли оппозиционные партии 5%-й барьер, это решение принимает население, отметил Кахиани.
"Мы ежедневно контактируем с населением. Кроме того, у нас есть результаты социологических исследований, и когда мы говорим о конституционном большинстве, это реальная данность", – заявил Кахиани.
Сегодня рейтинг "Грузинской мечты" намного выше, чем был, например, по результатам последних выборов. Это, по словам Кахиани, около 60%.
"Конституционное большинство означает, что есть возможность внести изменения в Конституцию. Но это конституционное большинство мы не должны понимать таким образом, что у нас есть конкретная цель изменить что-то в Конституции. Мы не хотим конституционного большинства для этой цели. Это просто реальная данность", – отметил Кахиани.
Сегодня, когда крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" находится в тяжелом положении, количество полученных ею голосов будет в пределах 20%, и это хорошо, считает депутат.
"Есть также несколько партий, которые фактически являются ответвлениями "Нацдвижения" в разных формах. Несмотря на то, что эти небольшие партии сегодня отмежуются от "Нацдвижения", в конечном итоге, как только возникнет необходимость, они объединятся", – добавил Кахиани.
Все это понимают, поэтому, по словам Кахиани, их воспринимают как коллективное "Национальное движение".
"На сегодняшний день они даже не в состоянии преодолеть 5% барьер", – заявил Кахиани в передаче "Решения" на Первом канале.
Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа".
По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом.
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".