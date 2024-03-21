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Сборная Грузии должна победить – Каладзе о предстоящем матче с Люксембургом
Сборная Грузии должна победить – Каладзе о предстоящем матче с Люксембургом
Sputnik Грузия
Из-за перебора желтых карточек матч с Люксембургом пропустит лидер команды Хвича Кварацхелия 21.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-21T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Все футболисты сборной Грузии по футболу понимают важность предстоящей встречи с Люксембургом и обязательно одержат победу, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Матч между Грузией и Люксембургом состоится 21 марта на "Динамо Арене". Все билеты на игру были проданы менее чем за сутки. В случае победы сборная Грузии сыграет в финале плей-офф против победителя пары второго полуфинала Казахстан-Греция 26 марта в Тбилиси. Победа в этой встрече обеспечивает команде исторический выход на Евро 2024. По словам мэра, эта победа нужна не только грузинскому футболу, но и всей стране и для ее будущего. "Дети и молодые люди, которые смотрят на игроков сборной Грузии с широко раскрытыми глазами, имеют надежду и желание, что они вырастут великими игроками", – добавил мэр. По словам Каладзе, в свое время и он сам мечтал попасть на чемпионат Европы, но, увы, его поколению игроков не представилось такой возможности. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Мэр также предупредил болельщиков, которые собираются смотреть матч не только на "Динамо Арене", но и на площади Первой Республики, чтобы они оделись потеплее и взяли с собой дождевики, так как вечером синоптики прогнозируют в Тбилиси дождь. В начале недели мэрия Тбилиси совместно с Федерацией футбола Грузии приняла решение установить большой экран в центре города, чтобы те болельщики, которые не успели купить билеты на игру, посмотрели матч вместе. Из-за перебора желтых карточек по правилам турнира матч с Люксембургом пропустит лидер команды Хвича Кварацхелия. Финальная часть Евро 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, люксембург, каха каладзе, хвича кварацхелия, динамо арена, тбилиси, германия
Сборная Грузии должна победить – Каладзе о предстоящем матче с Люксембургом
14:04 21.03.2024 (обновлено: 14:36 21.03.2024)
Из-за перебора желтых карточек матч с Люксембургом пропустит лидер команды Хвича Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Все футболисты сборной Грузии по футболу понимают важность предстоящей встречи с Люксембургом и обязательно одержат победу, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Матч между Грузией и Люксембургом состоится 21 марта на "Динамо Арене". Все билеты на игру были проданы менее чем за сутки. В случае победы сборная Грузии сыграет в финале плей-офф против победителя пары второго полуфинала Казахстан-Греция 26 марта в Тбилиси. Победа в этой встрече обеспечивает команде исторический выход на Евро 2024.
"Вы все понимаете, насколько важна эта встреча, поэтому решающее значение будет иметь победа, достигнутая на каждом участке поля, на каждом сантиметре. Я прекрасно понимаю, что каждый игрок об этом знает. С таким настроем, таким духом, патриотизмом, любовью к нашей Родине сборная Грузии должна сегодня победить", – заявил Каладзе.
По словам мэра, эта победа нужна не только грузинскому футболу, но и всей стране и для ее будущего.
"Дети и молодые люди, которые смотрят на игроков сборной Грузии с широко раскрытыми глазами, имеют надежду и желание, что они вырастут великими игроками", – добавил мэр.
По словам Каладзе, в свое время и он сам мечтал попасть на чемпионат Европы, но, увы, его поколению игроков не представилось такой возможности.
Мэр также предупредил болельщиков, которые собираются смотреть матч не только на "Динамо Арене", но и на площади Первой Республики, чтобы они оделись потеплее и взяли с собой дождевики, так как вечером синоптики прогнозируют в Тбилиси дождь.
В начале недели мэрия Тбилиси совместно с Федерацией футбола Грузии приняла решение установить большой экран в центре города, чтобы те болельщики, которые не успели купить билеты на игру, посмотрели матч вместе.
Из-за перебора желтых карточек по правилам турнира матч с Люксембургом пропустит лидер команды Хвича Кварацхелия.
Финальная часть Евро 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.