https://sputnik-georgia.ru/20240321/v-gruzii-otkroyutsya-konsulstva-pakistana-i-urugvaya-286956104.html

В Грузии откроются консульства Пакистана и Уругвая

В Грузии откроются консульства Пакистана и Уругвая

Sputnik Грузия

В Грузии появятся сразу два новых консульских учреждения 21.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-21T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал постановления об открытии в Тбилиси посольств Пакистана и Уругвая, говорится в тексте постановлений. Согласно постановлениям правительства от 15 марта, дано разрешение на открытие консульских учреждений Восточной Республики Уругвай и Исламской Республики Пакистан под руководством Почетного консула в городе Тбилиси. Дипломатические отношения между Грузией и Уругваем были установлены 11 мая 1994 года, а между Грузией и Пакистаном – 12 мая того же года. В Грузии расположены посольства и консульства десятков стран. Страны, не имеющие посольств и консульств в Грузии, покрываются с помощью посольств других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, пакистан, уругвай, тбилиси, ираклий кобахидзе