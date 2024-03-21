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В Грузии откроются консульства Пакистана и Уругвая
В Грузии откроются консульства Пакистана и Уругвая
Sputnik Грузия
В Грузии появятся сразу два новых консульских учреждения 21.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-21T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал постановления об открытии в Тбилиси посольств Пакистана и Уругвая, говорится в тексте постановлений. Согласно постановлениям правительства от 15 марта, дано разрешение на открытие консульских учреждений Восточной Республики Уругвай и Исламской Республики Пакистан под руководством Почетного консула в городе Тбилиси. Дипломатические отношения между Грузией и Уругваем были установлены 11 мая 1994 года, а между Грузией и Пакистаном – 12 мая того же года. В Грузии расположены посольства и консульства десятков стран. Страны, не имеющие посольств и консульств в Грузии, покрываются с помощью посольств других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, пакистан, уругвай, тбилиси, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, пакистан, уругвай, тбилиси, ираклий кобахидзе
В Грузии откроются консульства Пакистана и Уругвая
В Грузии появятся сразу два новых консульских учреждения
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал постановления об открытии в Тбилиси посольств Пакистана и Уругвая, говорится в тексте постановлений.
Согласно постановлениям
правительства от 15 марта, дано разрешение на открытие консульских учреждений Восточной Республики Уругвай и Исламской Республики Пакистан под руководством Почетного консула в городе Тбилиси.
Дипломатические отношения между Грузией и Уругваем были установлены 11 мая 1994 года, а между Грузией и Пакистаном – 12 мая того же года.
В Грузии расположены посольства и консульства десятков стран. Страны, не имеющие посольств и консульств в Грузии, покрываются с помощью посольств других стран.