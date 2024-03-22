Байден ищет сторонников, а Супермен уже нашел: самые смешные фото недели

Волкодав Симус, талисман ирландской гвардии, и его дрессировщик и барабанщик Эшли Дин.
Волкодав Симус, талисман ирландской гвардии, и его дрессировщик и барабанщик Эшли Дин.
Президент Джо Байден смотрит на толпу после выступления в Лас-Вегасе.
Президент Джо Байден смотрит на толпу после выступления в Лас-Вегасе.
Длиннохвостая макака ест кокос на улице в Индонезии.
Длиннохвостая макака ест кокос на улице в Индонезии.
Артисты принимают участие в ежегодном параде в честь Дня святого Патрика в Дублине.
Артисты принимают участие в ежегодном параде в честь Дня святого Патрика в Дублине.
Пес со своим хозяином на собачьей выставке в Национальном выставочном центре в Великобритании.
Пес со своим хозяином на собачьей выставке в Национальном выставочном центре в Великобритании.
Мужчина лезет по столбу вверх на праздновании Масленицы в этнографическом парке-музее "Этномир".
Мужчина лезет по столбу вверх на праздновании Масленицы в этнографическом парке-музее "Этномир".
Международная выставка-форум "Россия".
Международная выставка-форум "Россия".
Собака смотрит на первого в Испании полицейского робота.
Собака смотрит на первого в Испании полицейского робота.
Штурм снежной крепости на праздновании Бакшевской масляницы в Подмосковье.
Штурм снежной крепости на праздновании Бакшевской масляницы в Подмосковье.
Леонардо Муйлаерт, известный как Бразильский Супермен, позирует для фотографии с женщиной на площади Санс Пенья в Рио-де-Жанейро.
Леонардо Муйлаерт, известный как Бразильский Супермен, позирует для фотографии с женщиной на площади Санс Пенья в Рио-де-Жанейро.
Вишневое дерево по прозвищу "Стампи" и его талисман в парке Потомак в Вашингтоне.
Вишневое дерево по прозвищу "Стампи" и его талисман в парке Потомак в Вашингтоне.
Участники "мучной войны", приуроченной к началу Великого поста, в греческом городе Галаксиди.
Участники "мучной войны", приуроченной к началу Великого поста, в греческом городе Галаксиди.