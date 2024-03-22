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Байден ищет сторонников, а Супермен уже нашел: самые смешные фото недели
Байден ищет сторонников, а Супермен уже нашел: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 22.03.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, лас-вегас, индонезия, джо байден
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, лас-вегас, индонезия, джо байден

Байден ищет сторонников, а Супермен уже нашел: самые смешные фото недели

14:57 22.03.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2024 / Henry Nicholls

Волкодав Симус, талисман ирландской гвардии, и его дрессировщик и барабанщик Эшли Дин.

Волкодав Симус, талисман ирландской гвардии, и его дрессировщик и барабанщик Эшли Дин. - Sputnik Грузия
1/12
© AFP 2024 / Henry Nicholls

Волкодав Симус, талисман ирландской гвардии, и его дрессировщик и барабанщик Эшли Дин.

© AP Photo / Lucas Peltier

Президент Джо Байден смотрит на толпу после выступления в Лас-Вегасе.

Президент Джо Байден смотрит на толпу после выступления в Лас-Вегасе. - Sputnik Грузия
2/12
© AP Photo / Lucas Peltier

Президент Джо Байден смотрит на толпу после выступления в Лас-Вегасе.

© AFP 2024 / Chaideer Mahyuddin

Длиннохвостая макака ест кокос на улице в Индонезии.

Длиннохвостая макака ест кокос на улице в Индонезии. - Sputnik Грузия
3/12
© AFP 2024 / Chaideer Mahyuddin

Длиннохвостая макака ест кокос на улице в Индонезии.

© AFP 2024 / Paul Faith

Артисты принимают участие в ежегодном параде в честь Дня святого Патрика в Дублине.

Артисты принимают участие в ежегодном параде в честь Дня святого Патрика в Дублине. - Sputnik Грузия
4/12
© AFP 2024 / Paul Faith

Артисты принимают участие в ежегодном параде в честь Дня святого Патрика в Дублине.

© AFP 2024 / Oli Scarff

Пес со своим хозяином на собачьей выставке в Национальном выставочном центре в Великобритании.

Пес со своим хозяином на собачьей выставке в Национальном выставочном центре в Великобритании. - Sputnik Грузия
5/12
© AFP 2024 / Oli Scarff

Пес со своим хозяином на собачьей выставке в Национальном выставочном центре в Великобритании.

© photo: Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Мужчина лезет по столбу вверх на праздновании Масленицы в этнографическом парке-музее "Этномир".

Мужчина лезет по столбу вверх на праздновании Масленицы в этнографическом парке-музее &quot;Этномир&quot;. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev
/
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Мужчина лезет по столбу вверх на праздновании Масленицы в этнографическом парке-музее "Этномир".

© photo: Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Mikhail Voskresensky / Перейти в фотобанк

Международная выставка-форум "Россия".

Международная выставка-форум &quot;Россия&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Mikhail Voskresensky
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Международная выставка-форум "Россия".

© AFP 2024 / Jorge Guerrero

Собака смотрит на первого в Испании полицейского робота.

Собака смотрит на первого в Испании полицейского робота. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Jorge Guerrero

Собака смотрит на первого в Испании полицейского робота.

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк

Штурм снежной крепости на праздновании Бакшевской масляницы в Подмосковье.

Штурм снежной крепости на праздновании Бакшевской масляницы в Подмосковье. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
/
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Штурм снежной крепости на праздновании Бакшевской масляницы в Подмосковье.

© AFP 2024 / Mauro Pimentel

Леонардо Муйлаерт, известный как Бразильский Супермен, позирует для фотографии с женщиной на площади Санс Пенья в Рио-де-Жанейро.

Леонардо Муйлаерт, известный как Бразильский Супермен, позирует для фотографии с женщиной на площади Санс Пенья в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
10/12
© AFP 2024 / Mauro Pimentel

Леонардо Муйлаерт, известный как Бразильский Супермен, позирует для фотографии с женщиной на площади Санс Пенья в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Nathan Ellgren

Вишневое дерево по прозвищу "Стампи" и его талисман в парке Потомак в Вашингтоне.

Вишневое дерево по прозвищу &quot;Стампи&quot; и его талисман в парке Потомак в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
11/12
© AP Photo / Nathan Ellgren

Вишневое дерево по прозвищу "Стампи" и его талисман в парке Потомак в Вашингтоне.

© AFP 2024 / Aris Messinis

Участники "мучной войны", приуроченной к началу Великого поста, в греческом городе Галаксиди.

Участники &quot;мучной войны&quot;, приуроченной к началу Великого поста, в греческом городе Галаксиди. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Aris Messinis

Участники "мучной войны", приуроченной к началу Великого поста, в греческом городе Галаксиди.

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