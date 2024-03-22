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Российский МиГ-41: гиперзвук, ЭМИ-пушка, космические высоты

Российский МиГ-41: гиперзвук, ЭМИ-пушка, космические высоты

Sputnik Грузия

Новый перехватчик российские летчики могут получить еще до "выхода на пенсию" истребителей МиГ-31, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко. 22.03.2024, Sputnik Грузия

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Истребительная авиация РФ десятилетиями удерживает мировое лидерство в области высоких технологий и постоянно совершенствуется. Российский ОПК успешно наращивает серийное производство истребителей пятого поколения Су-57, и создает могущественный, гиперзвуковой перехватчик шестого поколения МиГ-41, предназначенный для решения боевых задач на низких околоземных орбитах.Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России, Заслуженный военный летчик, генерал-полковник Виктор Бондарев недавно напомнил об уникальной разработке – МиГ-41.Российский перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) не первый год привлекает горячее внимание специалистов многих стран мира. Гендиректор государственного НИИ авиационных систем Сергей Хохлов ранее отметил особенности создания самолета 6-го поколения: "Основным отличием от пятого поколения будет то, что в базовом варианте истребитель шестого поколения предполагается беспилотным. Возможность пилотирования опциональна. Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее".Аккумулируя все российские и зарубежные источники, получаем космический (без преувеличения) облик пилотируемой и беспилотной модификаций стелс-истребителя МиГ-41: прямоточный двигатель и скорость – до 6000 км/час, боевой радиус – 1500 км и рабочие высоты до 100 км, основное вооружение – гиперзвуковые ракеты Р-37М дальностью до 400 км (в воздушном пространстве) и ЭМИ-пушка.Глава корпорации "Микоян" Илья Тарасенко не раз заявлял о способности и предназначении МиГ-41 выполнять боевые задачи в ближнем космосе, на скоростях до 5 Махов. Угрожающих России военных целей на околоземной орбите более чем достаточно, растет "секретное созвездие SpaceX" Пентагона.Известно, что ВКС России могут получить новый перехватчик до истечения срока службы "ветеранов" МиГ-31 в 2028 году. Генерал-полковник Виктор Бондарев, а также китайские эксперты ранее сообщили, что первые МиГ-41 поступят на вооружение ВКС России в 2025 году. Появление в небе и в ближнем космосе дальнего истребителя-перехватчика МиГ-41 шестого поколения может показаться фантастическим, нереальным, и все же самолет существует не только в чертежах. На Западе и на Востоке этого не отрицают, ожидая серийные МиГ-41 в ближайшие годы.Комплекс вооруженияВ России создаются авиационные ракеты нового поколения, стремительно развивается лазерное оружие. Генерал-полковник Виктор Бондарев неслучайно сообщил журналистам, что МиГ-41 будет нести "совершенно новые ракеты". По информации российских СМИ, истребитель шестого поколения получит многофункциональную ракетную систему-перехватчик большой дальности, способную поражать гиперзвуковые ракеты. Возможно, МиГ-41 унаследует от МиГ-31БМ авиационный комплекс "Кинжал" с гиперзвуковыми высокоточными ракетами дальностью до 2000 км, для которых "прозрачны" существующие и перспективные системы ПВО-ПРО.Западные специалисты считают, что "революционная пушка ЭМИ" (электромагнитного импульса) сделает дальний перехватчик МиГ-41 еще опаснее. Российские СМИ сообщили об испытаниях этого "энергетического" оружия в июле 2020 года.Американское специализированное издание Military Watch отметило, что гиперзвуковой МиГ-41 интегрирует в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, значительно усовершенствует их за счет новейших технологий, и сможет угрожать космическим аппаратам противника. Заметим, для нейтрализации космических объектов МиГ-41 необязательно находиться на одной высоте с ними. Гораздо ранее истребитель МиГ-31Д получил специальную ракету 79М6 "Контакт" для поражения спутников на высотах до 120 км.Аналитическое издание The National Interest посвятило МиГ-41 целую серию публикаций, и еще 27 октября 2020 года отметило, что российский таинственный стелс-истребитель шестого поколения – "совершенная техника", способная "изменить правила игры".Конструктивные особенностиМногие боевые качества и характеристики новейшего МиГ-41 надолго останутся засекреченными. Судя по проектным характеристикам и опубликованным изображениям, истребитель шестого поколения создается по принципу летающего крыла, которое обеспечит высокую скорость, маневренность и малозаметность для радаров противника. Вероятно, МиГ-41 станет средоточием космических технологий и композитных материалов, невидимых для радаров, устойчивых к перегрузкам, высоким и низким температурам.Напомню, предшественник – тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31 – выдерживает длительные динамические и температурные нагрузки за счет конструкции особопрочного корпуса (состоит на 50% из стали, на 33% из алюминиевых сплавов, на 16% из титана), и этот "ветеран" способен нести 9-тонный арсенал со скоростью 3000 км/час, применять оружие на высотах до 25 км.МиГ-41 станет продолжением МиГ-31 с "невероятными характеристиками", ему предстоят полеты в облаке плазмы. Российские конструкторы решают сложнейшие технологические задачи. "Прививают" дальнему истребителю-перехватчику МиГ-41 и искусственный интеллект – это требование времени. Автономные (роботизированные) системы управления быстрее реагируют на угрозы и цели, безупречно преодолевают запредельные перегрузки маневрирования на скоростях, близких к гиперзвуковым (физиологические возможности человека ограничены).Реализация проекта многофункционального (космического) МиГ-41 – технологическая революция, формирование базовых параметров истребительной авиации шестого поколения. Россия на этом пути – впереди планеты всей.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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россия, в мире, аналитика, вкс, совет федерации рф, обострение ситуации вокруг украины, украина, колумнисты