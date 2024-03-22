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Борьба с наркопреступностью в Грузии: среди задержанных есть иностранцы
Борьба с наркопреступностью в Грузии: среди задержанных есть иностранцы
Sputnik Грузия
Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 22.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-22T16:03+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Сотрудники криминальной полиции МВД Грузии за последнее время задержали 11 предполагаемых наркопреступников, в том числе двух иностранцев, сообщила пресс-служба ведомства. Аресты были произведены в Тбилиси, а также в регионах (Кахети, Гурия, Аджария). Возраст задержанных – от 24 до 55 лет. Их обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, незаконном приобретении и хранении марихуаны, в попытке сбыта, незаконном посеве, выращивании или культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>По данным следствия, иностранный гражданин через интернет-приложение Telegram владел т. н. магазином реализации наркотиков. Через указанное приложение продавалось наркотическое средство – марихуана. В рамках расследования этого же дела задержан союзник иностранца. В ходе обыска личных и жилых квартир обвиняемых полиция изъяла наркотическое средство, марихуану, и наркосодержащее растение, коноплю.Также сотрудники полиции в результате личного обыска одного из задержанных в Тбилиси в качестве вещественных доказательств изъяли 20 упаковок наркотиков альфа-ПВП, которые обвиняемый планировал разместить в разных местах для дальнейшей реализации. При личном обыске еще троих лиц в Тбилиси, а также указанных ими локаций полиция изъяла марихуану, которая была предназначена для дальнейшей реализации. Еще один иностранец был задержан в Батуми, из квартиры изъяли марихуану и особо крупное количество наркосодержащего растения, конопли. Следствием установлено, что обвиняемый выращивал растение в специальных теплицах в доме. Сотрудники полиции также изъяли марихуану в районе Сагареджо во время обыска в жилом доме и подсобных помещениях обвиняемого, который в настоящее время отбывает условный срок наказания. Еще у двоих задержанных в районе Озургети сотрудники полиции изъяли наркотическое вещество бупренорфин в качестве вещественного доказательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, аджария, кахети
Борьба с наркопреступностью в Грузии: среди задержанных есть иностранцы
16:03 22.03.2024 (обновлено: 16:20 22.03.2024)
Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Сотрудники криминальной полиции МВД Грузии за последнее время задержали 11 предполагаемых наркопреступников, в том числе двух иностранцев, сообщила пресс-служба ведомства.
Аресты были произведены в Тбилиси, а также в регионах (Кахети, Гурия, Аджария). Возраст задержанных – от 24 до 55 лет. Их обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, незаконном приобретении и хранении марихуаны, в попытке сбыта, незаконном посеве, выращивании или культивировании растений, содержащих наркотические вещества.
Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.
По данным следствия, иностранный гражданин через интернет-приложение Telegram владел т. н. магазином реализации наркотиков. Через указанное приложение продавалось наркотическое средство – марихуана.
В рамках расследования этого же дела задержан союзник иностранца. В ходе обыска личных и жилых квартир обвиняемых полиция изъяла наркотическое средство, марихуану, и наркосодержащее растение, коноплю.
Также сотрудники полиции в результате личного обыска одного из задержанных в Тбилиси в качестве вещественных доказательств изъяли 20 упаковок наркотиков альфа-ПВП, которые обвиняемый планировал разместить в разных местах для дальнейшей реализации.
При личном обыске еще троих лиц в Тбилиси, а также указанных ими локаций полиция изъяла марихуану, которая была предназначена для дальнейшей реализации.
Еще один иностранец был задержан в Батуми, из квартиры изъяли марихуану и особо крупное количество наркосодержащего растения, конопли. Следствием установлено, что обвиняемый выращивал растение в специальных теплицах в доме.
Сотрудники полиции также изъяли марихуану в районе Сагареджо во время обыска в жилом доме и подсобных помещениях обвиняемого, который в настоящее время отбывает условный срок наказания.
Еще у двоих задержанных в районе Озургети сотрудники полиции изъяли наркотическое вещество бупренорфин в качестве вещественного доказательства.