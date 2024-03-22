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Десятки погибших и раненых - последствия теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье
Десятки погибших и раненых - последствия теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье
Sputnik Грузия
На Украине заявили, что не причастны к теракту в "Крокус Сити Холле" 22.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Жертвами стрельбы в концертном зале "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, по предварительным данным, стали 40 человек, ранения получили более 100 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) в пятницу вечером, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. СК России возбудило уголовное дело о теракте.Оказавшийся на месте событий корреспондент РИА Новости рассказал, что как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок ворвались в концертный зал через партер между вторым и третьим звонками, за несколько минут до 20:00 мск, перед началом концерта. Они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным МЧС, к тушению пожара в "Крокус Сити Холле" привлечено более 320 человек и более 130 единиц техники. Параллельно спецслужбы проводят оперативно-розыскные действия. Между тем на Украине заявили, что не причастны к случившемуся. "Украина абсолютно точно не имеет отношения к обстрелам, к этим событиям... Еще раз подчеркиваю, никакого отношения к терактам или стрельбе в "Крокус сити" Украина точно не имеет", - сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Не увидели признаков причастности Украины или украинцев к теракту в Москве, в Белом доме. Об этом сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге."На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", - написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В связи с терактом в Подмосковье массовые мероприятия отменяются в разных областях России. Кроме того, Минобрнауки рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу студентов на дистанционное обучение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Десятки погибших и раненых - последствия теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье
23:58 22.03.2024 (обновлено: 00:16 23.03.2024)
На Украине заявили, что не причастны к теракту в "Крокус Сити Холле"
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Жертвами стрельбы в концертном зале "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, по предварительным данным, стали 40 человек, ранения получили более 100 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) в пятницу вечером, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. СК России возбудило уголовное дело о теракте.
"Предварительно, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших", - сказали в ФСБ.
Оказавшийся на месте событий корреспондент РИА Новости рассказал, что как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок ворвались в концертный зал через партер между вторым и третьим звонками, за несколько минут до 20:00 мск, перед началом концерта. Они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным МЧС, к тушению пожара в "Крокус Сити Холле" привлечено более 320 человек и более 130 единиц техники. Параллельно спецслужбы проводят оперативно-розыскные действия.
Между тем на Украине заявили, что не причастны к случившемуся.
"Украина абсолютно точно не имеет отношения к обстрелам, к этим событиям... Еще раз подчеркиваю, никакого отношения к терактам или стрельбе в "Крокус сити" Украина точно не имеет", - сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Не увидели признаков причастности Украины или украинцев к теракту в Москве, в Белом доме. Об этом сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге.
"На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", - написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В связи с терактом в Подмосковье массовые мероприятия отменяются в разных областях России. Кроме того, Минобрнауки рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу студентов на дистанционное обучение.