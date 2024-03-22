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Эксперты Грузии, России и Сербии обсудили евразийскую интеграцию
Эксперты Грузии, России и Сербии обсудили евразийскую интеграцию
Sputnik Грузия
Круглый стол, приуроченный к 10-летию воссоединения Крыма с Россией и 25-летию нападения НАТО на Югославию (Сербию), прошел в Тбилиси по инициативе Института... 22.03.2024, Sputnik Грузия
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В мероприятии приняли участие более 40 участников-представителей общественности, академического сообщества, журналистского корпуса Грузии. Также дистанционно подключились участники из России и Сербии.По словам основателя Института Евразии Гулбаата Рцхиладзе, с момента агрессии НАТО против Югославии прошло 25 лет и 10 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. Институт Евразии не мог не обратить внимания на эти круглые, юбилейные даты."Было сказано очень много важного. Например, мы обсудили с господином Валерием Коровиным – не противоречит ли идея русского мира Евразийской идее. Наоборот, эти две вещи дополняют друг друга. Евразийская интеграция вовсе не означает потерю национальной идентичности", – сказал Рцхиладзе.Рцхиладзе добавил, что было важно подчеркнуть и сказать людям, что Евразийская интеграция укрепляет народы."Это не глобалистский проект, это проект усиления свободных народов в едином пространстве, чтобы было мирное сосуществование и стабильный, позитивный мир", – отметил Рцхиладзе.Среди участников из России выступили заместитель председателя Совета министров Республики Крым Руслан Бальбек, руководитель Центра геополитических экспертиз, заместитель руководителя Международного Евразийского движения, член Общественной палаты и "Изборского клуба" Валерий Коровин, а также доктор военных наук, член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских войск Константин Сивков.Из Сербии своей точкой зрения поделился профессор Сербского Госуниверситета в Косовской Митровице, бывший народный депутат парламента Сербии и заммэра города Ниш Милош Банджур.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, сербия, крым, тбилиси, грузия, гулбаат рцхиладзе, константин сивков, институт евразии, нато, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, сербия, крым, тбилиси, грузия, гулбаат рцхиладзе, константин сивков, институт евразии, нато, грузино-российские отношения, видео
Эксперты Грузии, России и Сербии обсудили евразийскую интеграцию
16:22 22.03.2024 (обновлено: 17:01 22.03.2024)
Круглый стол, приуроченный к 10-летию воссоединения Крыма с Россией и 25-летию нападения НАТО на Югославию (Сербию), прошел в Тбилиси по инициативе Института Евразии
В мероприятии приняли участие более 40 участников-представителей общественности, академического сообщества, журналистского корпуса Грузии. Также дистанционно подключились участники из России и Сербии.
По словам основателя Института Евразии Гулбаата Рцхиладзе, с момента агрессии НАТО против Югославии прошло 25 лет и 10 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. Институт Евразии не мог не обратить внимания на эти круглые, юбилейные даты.
"Было сказано очень много важного. Например, мы обсудили с господином Валерием Коровиным – не противоречит ли идея русского мира Евразийской идее. Наоборот, эти две вещи дополняют друг друга. Евразийская интеграция вовсе не означает потерю национальной идентичности", – сказал Рцхиладзе.
Рцхиладзе добавил, что было важно подчеркнуть и сказать людям, что Евразийская интеграция укрепляет народы.
"Это не глобалистский проект, это проект усиления свободных народов в едином пространстве, чтобы было мирное сосуществование и стабильный, позитивный мир", – отметил Рцхиладзе.
Среди участников из России выступили заместитель председателя Совета министров Республики Крым Руслан Бальбек, руководитель Центра геополитических экспертиз, заместитель руководителя Международного Евразийского движения, член Общественной палаты и "Изборского клуба" Валерий Коровин, а также доктор военных наук, член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских войск Константин Сивков.
Из Сербии своей точкой зрения поделился профессор Сербского Госуниверситета в Косовской Митровице, бывший народный депутат парламента Сербии и заммэра города Ниш Милош Банджур.