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Это заслуга всей команды – Зивзивадзе о победе сборной Грузии по футболу над Люксембургом
Это заслуга всей команды – Зивзивадзе о победе сборной Грузии по футболу над Люксембургом
Sputnik Грузия
Сборная Грузии сможет выйти на ЧЕ-2024, если 26 марта одержит победу над сборной Греции 22.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Победа сборной Грузии по футболу в матче с Люксембургом в Тбилиси – заслуга всей команды, заявил полузащитник грузинской сборной Буду Зивзивадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне в первой полуфинальной игре Грузия легко обыграла Люксембург со счётом 2:0. Оба гола на счету нападающего "Карлсруэ" Буду Зивзивадзе. Форвард мог оформить хет-трик в начале первого тайма, но судья посчитал, что со стороны Зивзивадзе была опасная игра в отношении вратаря соперников. В финале сборная Грузии 26 марта встретится со сборной Греции и поборется за выход на чемпионат Европы в Германии. По словам Зивзивадзе, он, как и обещал, взял на себя матч с Люксембургом, дальше он передает эстафету лидеру команды, вингеру итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелия, который пропустил встречу из-за перебора желтых карточек. Футболист отметил, что гордится своей командой, и полагает, что сборная Грузии доведет начатое дело до конца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, люксембург, буду зивзивадзе, хвича кварацхелия, тбилиси, анонсы
Это заслуга всей команды – Зивзивадзе о победе сборной Грузии по футболу над Люксембургом
17:31 22.03.2024 (обновлено: 17:52 22.03.2024)
Сборная Грузии сможет выйти на ЧЕ-2024, если 26 марта одержит победу над сборной Греции
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Победа сборной Грузии по футболу в матче с Люксембургом в Тбилиси – заслуга всей команды, заявил полузащитник грузинской сборной Буду Зивзивадзе.
Накануне в первой полуфинальной игре Грузия легко обыграла Люксембург со счётом 2:0. Оба гола на счету нападающего "Карлсруэ" Буду Зивзивадзе. Форвард мог оформить хет-трик в начале первого тайма, но судья посчитал, что со стороны Зивзивадзе была опасная игра в отношении вратаря соперников.
"Все сыграли очень круто, мы во всем помогали друг другу. Нас только 11 игроков, нас 26 футболистов в заявке, и эта победа – заслуга всех. Сделана только половина работы, а остальное надо сделать 26 числа", – сказал Зивзивадзе
В финале сборная Грузии 26 марта встретится со сборной Греции и поборется за выход на чемпионат Европы в Германии.
По словам Зивзивадзе, он, как и обещал, взял на себя матч с Люксембургом, дальше он передает эстафету лидеру команды, вингеру итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелия, который пропустил встречу из-за перебора желтых карточек.
"Когда было награждение Федерации (футбола Грузии – ред.), я сказал, что возьму на себя Люксембург, а в финале, когда присоединится Квара, я сказал, чтобы Квара позаботился, так и произошло... Я счастлив, так как выполнил дубль, команда выиграла моими голами. Впрочем, это не только моя заслуга, команда тоже очень хорошо сыграла", – заявил Зивзивадзе.
Футболист отметил, что гордится своей командой, и полагает, что сборная Грузии доведет начатое дело до конца.