https://sputnik-georgia.ru/20240322/eto-zasluga-vsey-komandy--zivzivadze-o-pobede-sbornoy-gruzii-po-futbolu-nad-lyuksemburgom-286984291.html

Это заслуга всей команды – Зивзивадзе о победе сборной Грузии по футболу над Люксембургом

Это заслуга всей команды – Зивзивадзе о победе сборной Грузии по футболу над Люксембургом

Sputnik Грузия

Сборная Грузии сможет выйти на ЧЕ-2024, если 26 марта одержит победу над сборной Греции 22.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-22T17:31+0400

2024-03-22T17:31+0400

2024-03-22T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Победа сборной Грузии по футболу в матче с Люксембургом в Тбилиси – заслуга всей команды, заявил полузащитник грузинской сборной Буду Зивзивадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне в первой полуфинальной игре Грузия легко обыграла Люксембург со счётом 2:0. Оба гола на счету нападающего "Карлсруэ" Буду Зивзивадзе. Форвард мог оформить хет-трик в начале первого тайма, но судья посчитал, что со стороны Зивзивадзе была опасная игра в отношении вратаря соперников. В финале сборная Грузии 26 марта встретится со сборной Греции и поборется за выход на чемпионат Европы в Германии. По словам Зивзивадзе, он, как и обещал, взял на себя матч с Люксембургом, дальше он передает эстафету лидеру команды, вингеру итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелия, который пропустил встречу из-за перебора желтых карточек. Футболист отметил, что гордится своей командой, и полагает, что сборная Грузии доведет начатое дело до конца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, люксембург, буду зивзивадзе, хвича кварацхелия, тбилиси, анонсы