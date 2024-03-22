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Глава парламента Грузии назвал главную проблему неправительственного сектора

Глава парламента Грузии назвал главную проблему неправительственного сектора

Sputnik Грузия

Тема зарубежного финансирования неправительственных организаций является одной из самых актуальных в Грузии 22.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-22T18:08+0400

2024-03-22T18:08+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Неправительственный сектор Грузии, который финансируется из-за рубежа, полон жаждущими мести чиновниками времен правления "Единого национального движения" и является главной проблемой гражданского сектора страны, заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление основателя Центра стратегического анализа Нодара Харшиладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Харшиладзе, который при прежней власти занимал пост замминистра обороны и замминистра МВД, заявил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обленилась, а если бы оппозиция была немного сильнее, у нее были бы большие шансы на парламентских выборах. "Мы не увидели никакого единства, и на этот раз у основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили есть шанс выжить", – отметил Харшиладзе. Глава грузинского законодательного органа назвал цинизмом то, что сегодня при иностранном финансировании эти люди представлены в качестве гражданского общества. "С другой стороны, это характер "Нацдвижения". То, что они делали у власти, – прямые угрозы, они продолжают делать то же самое и сейчас. Проблема в том, что такие люди получают затем финансирование, в том числе от разных посольств. Эти посольства выдают их якобы за гражданское общество и неправительственный сектор", – отметил Папуашвили . Тема зарубежного финансирования неправительственных организаций является одной из самых актуальных в Грузии. В правящей партии утверждают, что некоторые финансируемые из Запада НПО действуют во вред государству. Часть из них, по словам представителей "Грузинской мечты", была фиктивно создана оппозиционными партиями. В Грузии в марте 2023 года была попытка сделать финансирование НПО прозрачным благодаря принятию аналога закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Однако из-за масштабных акций протеста в Тбилиси закон так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, сша, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия