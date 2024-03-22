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Грузия сыграет с Греций за выход на Евро 2024 в Германии

Грузия сыграет с Греций за выход на Евро 2024 в Германии

Sputnik Грузия

О дате начала продажи билетов объявят позже 22.03.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в финале плей-офф Лиги наций отборочного этапа Евро 2024 сыграет с командой Греции, которая разгромила дома Казахстан со счётом 5:0. Накануне в первой полуфинальной игре Грузия легко обыграла Люксембург со счётом 2:0. Оба гола на счету нападающего "Карлсруэ" Буду Зивзивадзе. Форвард мог оформить хет-трик в начале первого тайма, но судья посчитал, что со стороны Зивзивадзе была опасная игра в отношении вратаря соперников. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Для полноты картины стоит добавить, что с 58-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления защитника Шано. Кроме того, в начале второго тайма рефери не засчитал Люксембургу забитый гол. Финал плей-офф состоится в Тбилиси 26 марта на стадионе "Динамо Арена". Продажа билетов начнется 23 марта с 12:00 на сайте TKT.ge.Что касается греков, то хозяева не оставили казахам шансов и забили четыре гола в первом тайме: на 9-й, 15-й, 37-й и 40-й минутах. Во второй половине сборная Греции увеличила свое преимущество еще на один мяч благодаря автоголу Топалова на 87-й минуте. Сборная Греции уже выигрывала чемпионат Европы в 2004 году, а грузинская команда ни разу не попадала в финальную часть плей-офф квалификации чемпионата.Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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