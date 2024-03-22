https://sputnik-georgia.ru/20240322/kategoricheski-s-goblinom-udary-po-belgorodu-bezyskhodnost-makrona-i-kredity-dlya-ukrainy-286977218.html

Категорически с Гоблином: удары по Белгороду, безысходность Макрона и кредиты для Украины

Категорически с Гоблином: удары по Белгороду, безысходность Макрона и кредиты для Украины

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы " Категорически с Гоблиным" 22.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-22T09:48+0400

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В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует реакцию Запада на итоги президентских выборов в России, провал прозападной оппозиции, удары ВСУ по Белгороду, оскорбление китайского дипломата от секретаря СНБО. Также обсудили с нашим гостем предложения сенатора Грэма о кредитах для Киева, последние заявления Макрона о возможности ввода войск на Украину и многое другое.

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