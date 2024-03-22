https://sputnik-georgia.ru/20240322/kategoricheski-s-goblinom-udary-po-belgorodu-bezyskhodnost-makrona-i-kredity-dlya-ukrainy-286977218.html
Категорически с Гоблином: удары по Белгороду, безысходность Макрона и кредиты для Украины
Категорически с Гоблином: удары по Белгороду, безысходность Макрона и кредиты для Украины
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы " Категорически с Гоблиным" 22.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-22T09:48+0400
2024-03-22T09:48+0400
2024-03-22T09:48+0400
мультимедиа
видео
в мире
украина
киев
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/16/286977048_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_290063d0a36d00f2f31558f705ff9898.jpg
В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует реакцию Запада на итоги президентских выборов в России, провал прозападной оппозиции, удары ВСУ по Белгороду, оскорбление китайского дипломата от секретаря СНБО. Также обсудили с нашим гостем предложения сенатора Грэма о кредитах для Киева, последние заявления Макрона о возможности ввода войск на Украину и многое другое.
украина
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/16/286977048_254:0:1214:720_1920x0_80_0_0_90e65cb3eeade39cce829a890d411a81.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, украина, киев, видео
мультимедиа, видео, в мире, украина, киев, видео
Категорически с Гоблином: удары по Белгороду, безысходность Макрона и кредиты для Украины
Смотрите в видео новый выпуск программы " Категорически с Гоблиным"
В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует реакцию Запада на итоги президентских выборов в России, провал прозападной оппозиции, удары ВСУ по Белгороду, оскорбление китайского дипломата от секретаря СНБО.
Также обсудили с нашим гостем предложения сенатора Грэма о кредитах для Киева, последние заявления Макрона о возможности ввода войск на Украину и многое другое.