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Когда Грузия сможет обсудить восстановление ж/д сообщения через Абхазию – ответ депутата
Когда Грузия сможет обсудить восстановление ж/д сообщения через Абхазию – ответ депутата
Sputnik Грузия
Прежде чем вести разговоры о железной дороге, народы должны примириться, считает Мамука Мдинарадзе 22.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-22T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Только после восстановления территориальной целостности Грузии можно начать говорить о возобновлении железнодорожного сообщения через Абхазию, заявил журналистам исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат Мамука Мдинарадзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Мдинарадзе ответил на вопрос журналиста о том, какова позиция властей Грузии относительно информации, распространяемой в абхазских СМИ, согласно которой будет восстановлено железнодорожное движение. Железнодорожное сообщение через Абхазию прервано с начала 1990-х годов, когда Грузия потеряла контроль над над этим регионом. По словам Мдинарадзе, прежде чем вести разговоры о железной дороге, народы должны примириться, и путем к примирению должны быть мир и развитие. Лидер парламентского большинства отметил, что народы не должны сражаться, так как ни абхазы, ни осетины, ни грузины не вынесут эту рану во второй раз. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Когда Грузия сможет обсудить восстановление ж/д сообщения через Абхазию – ответ депутата
19:57 22.03.2024 (обновлено: 20:48 22.03.2024)
Прежде чем вести разговоры о железной дороге, народы должны примириться, считает Мамука Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Только после восстановления территориальной целостности Грузии можно начать говорить о возобновлении железнодорожного сообщения через Абхазию, заявил журналистам исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат Мамука Мдинарадзе.
Мдинарадзе ответил на вопрос журналиста о том, какова позиция властей Грузии относительно информации, распространяемой в абхазских СМИ, согласно которой будет восстановлено железнодорожное движение. Железнодорожное сообщение через Абхазию прервано с начала 1990-х годов, когда Грузия потеряла контроль над над этим регионом.
"Я не могу подтвердить разговор на эту тему, невозможно подтвердить что-то подобное, но наша цель – открыть и железную дорогу, и чтобы было сообщение, но сначала страна должна объединиться. Мы должны сделать все, и это главная сложность", – заявил Мдинарадзе.
По словам Мдинарадзе, прежде чем вести разговоры о железной дороге, народы должны примириться, и путем к примирению должны быть мир и развитие.
Лидер парламентского большинства отметил, что народы не должны сражаться, так как ни абхазы, ни осетины, ни грузины не вынесут эту рану во второй раз.
"Потом мы поговорим и о железной дороге, о наших территориях, поговорим с ними и о развитии, это наше главное послание", – отметил он.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.