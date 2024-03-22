https://sputnik-georgia.ru/20240322/kogda-gruziya-smozhet-obsudit-vosstanovlenie-zhd-soobscheniya-cherez-abkhaziyu--otvet-deputata-286986345.html

Когда Грузия сможет обсудить восстановление ж/д сообщения через Абхазию – ответ депутата

Когда Грузия сможет обсудить восстановление ж/д сообщения через Абхазию – ответ депутата

Sputnik Грузия

Прежде чем вести разговоры о железной дороге, народы должны примириться, считает Мамука Мдинарадзе 22.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-22T19:57+0400

2024-03-22T19:57+0400

2024-03-22T20:48+0400

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цхинвальский регион

грузинская мечта - демократическая грузия

мамука мдинарадзе

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Только после восстановления территориальной целостности Грузии можно начать говорить о возобновлении железнодорожного сообщения через Абхазию, заявил журналистам исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат Мамука Мдинарадзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Мдинарадзе ответил на вопрос журналиста о том, какова позиция властей Грузии относительно информации, распространяемой в абхазских СМИ, согласно которой будет восстановлено железнодорожное движение. Железнодорожное сообщение через Абхазию прервано с начала 1990-х годов, когда Грузия потеряла контроль над над этим регионом. По словам Мдинарадзе, прежде чем вести разговоры о железной дороге, народы должны примириться, и путем к примирению должны быть мир и развитие. Лидер парламентского большинства отметил, что народы не должны сражаться, так как ни абхазы, ни осетины, ни грузины не вынесут эту рану во второй раз. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, абхазия, цхинвальский регион, грузинская мечта - демократическая грузия, мамука мдинарадзе