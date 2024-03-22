https://sputnik-georgia.ru/20240322/npo-v-gruzii-ispolzuyut-finansirovanie-donorov-dlya-vtorzheniya-v-politiku--volskiy-286978523.html

НПО в Грузии используют финансирование доноров для вторжения в политику – Вольский

НПО в Грузии используют финансирование доноров для вторжения в политику – Вольский

Sputnik Грузия

Финансирование НПО в Грузии стало менее прозрачным, считают депутаты 22.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-22T12:27+0400

2024-03-22T12:27+0400

2024-03-22T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Некоторые неправительственные организации в Грузии используют финансирование доноров для вмешательства в политику и в антигосударственных целях, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Тема зарубежного финансирования неправительственных организаций является одной из самых актуальных в Грузии. В правящей партии утверждают, что некоторые финансируемые из Запада НПО действуют во вред государству. Часть из них, по словам представителей "Грузинской мечты", была фиктивно создана оппозиционными партиями. В ответ представители оппозиции требуют от правящей команды конкретных примеров, подтверждающих факты. "Если мы говорим о том, что некоторые НПО могут быть связаны с какими-то партиями, если это действительно так, то мы должны искать причину не в том, что у некоторых НПО и доноров плохие намерения по отношению к Грузии, а в том, насколько трудно партиям получить финансирование", – заявил депутат от партии "Гирчи" Герман Сабо. Вопрос прозрачностиФинансирование НПО в Грузии стало менее прозрачным после того, как не был принят аналог закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США в марте прошлого года, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе СМИ. По его словам, история повторяется, в прошлом году был инициирован американский закон, получивший название "российский закон", на этот раз после появления вопросов о финансировании он получил название "антиамериканская кампания". По словам депутата, американские партнеры действительно помогают Грузии во многих случаях: полиция, погранслужба, сфера услуг, медицина, проводятся тренинги, закупается оборудование, проводятся тренинги для развития сельского хозяйства и развития демократии. В то же время, по его словам, остается большое пространство в вопросе прозрачности финансирования, когда и сами граждане США заинтересуются тем, на что уходят их деньги. В Грузии в марте 2023 года была попытка сделать финансирование НПО прозрачным благодаря принятию аналога закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Однако из-за масштабных акций протеста в Тбилиси закон так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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