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НПО в Грузии используют финансирование доноров для вторжения в политику – Вольский
НПО в Грузии используют финансирование доноров для вторжения в политику – Вольский
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Финансирование НПО в Грузии стало менее прозрачным, считают депутаты 22.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Некоторые неправительственные организации в Грузии используют финансирование доноров для вмешательства в политику и в антигосударственных целях, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Тема зарубежного финансирования неправительственных организаций является одной из самых актуальных в Грузии. В правящей партии утверждают, что некоторые финансируемые из Запада НПО действуют во вред государству. Часть из них, по словам представителей "Грузинской мечты", была фиктивно создана оппозиционными партиями. В ответ представители оппозиции требуют от правящей команды конкретных примеров, подтверждающих факты. "Если мы говорим о том, что некоторые НПО могут быть связаны с какими-то партиями, если это действительно так, то мы должны искать причину не в том, что у некоторых НПО и доноров плохие намерения по отношению к Грузии, а в том, насколько трудно партиям получить финансирование", – заявил депутат от партии "Гирчи" Герман Сабо. Вопрос прозрачностиФинансирование НПО в Грузии стало менее прозрачным после того, как не был принят аналог закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США в марте прошлого года, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе СМИ. По его словам, история повторяется, в прошлом году был инициирован американский закон, получивший название "российский закон", на этот раз после появления вопросов о финансировании он получил название "антиамериканская кампания". По словам депутата, американские партнеры действительно помогают Грузии во многих случаях: полиция, погранслужба, сфера услуг, медицина, проводятся тренинги, закупается оборудование, проводятся тренинги для развития сельского хозяйства и развития демократии. В то же время, по его словам, остается большое пространство в вопросе прозрачности финансирования, когда и сами граждане США заинтересуются тем, на что уходят их деньги. В Грузии в марте 2023 года была попытка сделать финансирование НПО прозрачным благодаря принятию аналога закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Однако из-за масштабных акций протеста в Тбилиси закон так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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НПО в Грузии используют финансирование доноров для вторжения в политику – Вольский
12:27 22.03.2024 (обновлено: 13:15 22.03.2024)
Финансирование НПО в Грузии стало менее прозрачным, считают депутаты
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Некоторые неправительственные организации в Грузии используют финансирование доноров для вмешательства в политику и в антигосударственных целях, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Тема зарубежного финансирования неправительственных организаций является одной из самых актуальных в Грузии. В правящей партии утверждают, что некоторые финансируемые из Запада НПО действуют во вред государству. Часть из них, по словам представителей "Грузинской мечты", была фиктивно создана оппозиционными партиями.
"Они используют это финансирование для вторжения в политику. Доноры должны хорошо знать, на что тратятся деньги. Создатель такой ложной информации не должен существовать и не должен получать финансирование", – заявил Вольский.
В ответ представители оппозиции требуют от правящей команды конкретных примеров, подтверждающих факты.
"Если мы говорим о том, что некоторые НПО могут быть связаны с какими-то партиями, если это действительно так, то мы должны искать причину не в том, что у некоторых НПО и доноров плохие намерения по отношению к Грузии, а в том, насколько трудно партиям получить финансирование", – заявил депутат от партии "Гирчи" Герман Сабо.
Финансирование НПО в Грузии стало менее прозрачным после того, как не был принят аналог закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США в марте прошлого года, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе СМИ.
"В прошлом году мы сказали, что не вернемся к закону, а они сказали, что это финансирование НПО абсолютно прозрачно и будет еще прозрачнее – мы не вернулись к закону, и что происходит на другой стороне? Финансы стали еще более непрозрачными, мы еще в большей степени не знаем, куда идут эти средства", – заявил Мдинарадзе.
По его словам, история повторяется, в прошлом году был инициирован американский закон, получивший название "российский закон", на этот раз после появления вопросов о финансировании он получил название "антиамериканская кампания".
По словам депутата, американские партнеры действительно помогают Грузии во многих случаях: полиция, погранслужба, сфера услуг, медицина, проводятся тренинги, закупается оборудование, проводятся тренинги для развития сельского хозяйства и развития демократии.
В то же время, по его словам, остается большое пространство в вопросе прозрачности финансирования, когда и сами граждане США заинтересуются тем, на что уходят их деньги.
"Мы не говорим, что они тратятся на плохое или на хорошее, мы просто задаем вопрос, мы должны знать, на что тратятся деньги наших стран-партнеров, американских и европейских налогоплательщиков", – подчеркнул Мдинарадзе.
В Грузии в марте 2023 года была попытка сделать финансирование НПО прозрачным благодаря принятию аналога закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Однако из-за масштабных акций протеста в Тбилиси закон так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры.