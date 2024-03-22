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Пешеходный мост у Дома юстиции в Тбилиси будет демонтирован
Пешеходный мост у Дома юстиции в Тбилиси будет демонтирован
Sputnik Грузия
Мэр города объяснил причину такого решения 22.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-22T10:09+0400
2024-03-22T10:09+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Пешеходный мост, расположенный рядом с центральным зданием Дома юстиции в Тбилиси, будет демонтирован из-за сложного технического состояния, установленного экспертизой, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства. Из-за состояния указанного моста и необходимости в больших финансовых ресурсах его восстановление было исключено, отметил Каладзе. По словам мэра Тбилиси, на указанной территории обустроены пешеходные переходы и светофоры, а мост стал нефункционаальным. "У Дома юстиции устроены пешеходные переходы, что позволяет гражданам безопасно и свободно передвигаться без каких-либо препятствий. Соответственно, для безопасности граждан мы решили демонтировать пешеходный мост, расположенный у Дома юстиции", – заявил Каладзе. Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д. Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2011 году, а на сегодняшний день в стране уже действует 117 Домов юстиции в разных районных центрах страны. В Тбилиси действует сразу три – центральный и два филиала в самых густонаселенных спальных районах, Глдани и Варкетили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, дом юстиции
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, дом юстиции
Пешеходный мост у Дома юстиции в Тбилиси будет демонтирован
Мэр города объяснил причину такого решения
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Пешеходный мост, расположенный рядом с центральным зданием Дома юстиции в Тбилиси, будет демонтирован из-за сложного технического состояния, установленного экспертизой, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
Из-за состояния указанного моста и необходимости в больших финансовых ресурсах его восстановление было исключено, отметил Каладзе.
"Его реабилитация связана с довольно большими финансовыми ресурсами. Он не адаптирован для людей с ОВЗ. В заключении четко указано, что эксплуатация моста в таком виде недопустима и требует фундаментальной реабилитации-реконструкции, что фактически означает полный демонтаж моста и строительство нового моста", – заявил Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, на указанной территории обустроены пешеходные переходы и светофоры, а мост стал нефункционаальным.
"У Дома юстиции устроены пешеходные переходы, что позволяет гражданам безопасно и свободно передвигаться без каких-либо препятствий. Соответственно, для безопасности граждан мы решили демонтировать пешеходный мост, расположенный у Дома юстиции", – заявил Каладзе.
Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.
Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2011 году, а на сегодняшний день в стране уже действует 117 Домов юстиции в разных районных центрах страны. В Тбилиси действует сразу три – центральный и два филиала в самых густонаселенных спальных районах, Глдани и Варкетили.