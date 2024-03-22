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Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные

Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные

Sputnik Грузия

За два месяца грузинским коридором воспользовались 77,7 тысячи грузовых машин 22.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-22T09:01+0400

2024-03-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур составили 27,2 млн лари в январе-феврале 2024 года, что на 13,2% больше, чем за два месяца 2023 года, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на Госказначейство Минфина Грузии. По статистике, с начала года грузинским коридором воспользовались 77,7 тысячи грузовых машин, что также на 13,2% больше, чем в январе-феврале 2023 года. Что касается данных за февраль текущего года, территорию страны пересекли более 39,9 тыс. грузовых автомобилей, бюджет страны лишь за этот месяц пополнился 13,9 миллиона лари. Плата за транзит за каждый трейлер, проезжающий по территории Грузии, вырос с 200 лари до 350 лари с конца июня 2022 года. В 2023 году по коридору Грузии прошло 519 997 грузовых машин, доходы от пользования дорогами выросли на 42% и составили до 182 миллионов лари, что является рекордным показателем. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 марта – 2,7060 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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