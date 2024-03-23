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К работе экономического совета правительства Грузии подключили депутатов
К работе экономического совета правительства Грузии подключили депутатов
Sputnik Грузия
Совет планирует внутреннюю и внешнюю экономическую политику страны 23.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-23T19:00+0400
2024-03-23T19:00+0400
2024-03-23T19:00+0400
экономика
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Состав экономического совета при правительстве Грузии расширен и в него вошли депутаты и бизнес-омбудсмен, говорится в сообщении администрации правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Экономический совет при правительстве был создан в 2013 году, и его основной функцией является планирование внутренней и внешней экономической политики страны, анализ макроэкономических и других важных для экономики показателей и рисков. По решению премьер-министра, помимо членов правительства и представителей государственных компаний, в работе совета будут участвовать депутаты парламента и бизнес-омбудсмен.Совет, который впервые собрался в обновленном составе, обсудил ход текущего года с точки зрения экономического роста и процесса реализации крупных инфраструктурных проектов. Члены совета также обсудили запланированные на будущее проекты, структурные реформы и инвестиционные инициативы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, ираклий кобахидзе, новости, грузия, правительство грузии
экономика, ираклий кобахидзе, новости, грузия, правительство грузии
К работе экономического совета правительства Грузии подключили депутатов
Совет планирует внутреннюю и внешнюю экономическую политику страны
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Состав экономического совета при правительстве Грузии расширен и в него вошли депутаты и бизнес-омбудсмен, говорится в сообщении администрации правительства.
Экономический совет при правительстве был создан в 2013 году, и его основной функцией является планирование внутренней и внешней экономической политики страны, анализ макроэкономических и других важных для экономики показателей и рисков.
По решению премьер-министра, помимо членов правительства и представителей государственных компаний, в работе совета будут участвовать депутаты парламента и бизнес-омбудсмен.
Как отметил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, расширение состава Совета улучшит координацию и будет способствовать участию всех необходимых сторон в обсуждении важных вопросов.
Совет, который впервые собрался в обновленном составе, обсудил ход текущего года с точки зрения экономического роста и процесса реализации крупных инфраструктурных проектов.
Члены совета также обсудили запланированные на будущее проекты, структурные реформы и инвестиционные инициативы.