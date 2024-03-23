https://sputnik-georgia.ru/20240323/k-rabote-ekonomicheskogo-soveta-pravitelstva-gruzii-podklyuchili-deputatov--286991593.html

К работе экономического совета правительства Грузии подключили депутатов

К работе экономического совета правительства Грузии подключили депутатов

Sputnik Грузия

Совет планирует внутреннюю и внешнюю экономическую политику страны 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T19:00+0400

2024-03-23T19:00+0400

2024-03-23T19:00+0400

экономика

ираклий кобахидзе

новости

грузия

правительство грузии

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Состав экономического совета при правительстве Грузии расширен и в него вошли депутаты и бизнес-омбудсмен, говорится в сообщении администрации правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Экономический совет при правительстве был создан в 2013 году, и его основной функцией является планирование внутренней и внешней экономической политики страны, анализ макроэкономических и других важных для экономики показателей и рисков. По решению премьер-министра, помимо членов правительства и представителей государственных компаний, в работе совета будут участвовать депутаты парламента и бизнес-омбудсмен.Совет, который впервые собрался в обновленном составе, обсудил ход текущего года с точки зрения экономического роста и процесса реализации крупных инфраструктурных проектов. Члены совета также обсудили запланированные на будущее проекты, структурные реформы и инвестиционные инициативы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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экономика, ираклий кобахидзе, новости, грузия, правительство грузии