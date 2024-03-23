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Не менее 60 жертв и свыше сотни раненых: что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"?
Не менее 60 жертв и свыше сотни раненых: что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"?
Sputnik Грузия
Террористы, участвовавшие в атаке на "Крокус", задержаны, сообщили в Кремле. 23.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-23T12:06+0400
2024-03-23T12:06+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Не менее 60 погибших, в том числе трое детей, и более сотни пострадавших — это ужасающие последствия стрельбы и пожара в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Террористы, участвовавшие в атаке на "Крокус", задержаны, сообщает РИА Новости.Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) вечером 22 марта, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. В СК отметили, что число жертв может вырасти. Ведомство возбудило уголовное дело о теракте.Глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в Кремле. Сейчас идет работа по выявлению пособников террористов.Как известно, как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок ворвались в концертный зал через партер между вторым и третьим звонками, за несколько минут до 20:00 пр мск, перед началом концерта. Они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.РеакцииУкраина заявила, что не причастна к случившемуся. "Украина абсолютно точно не имеет отношения к обстрелам, к этим событиям... Еще раз подчеркиваю, никакого отношения к терактам или стрельбе в "Крокус сити" Украина точно не имеет", – сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Не увидели признаков причастности Украины или украинцев к теракту в Москве в Белом доме. Об этом сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге."На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", – написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Соболезнования ГрузииПравительство Грузии выразило соболезнования российскому народу и осудило теракт в Москве, унесший жизни десятков людей.В связи с терактом в Подмосковье массовые мероприятия отменяются в разных областях России. Кроме того, Минобрнауки рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу студентов на дистанционное обучение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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теракт, в мире, новости, россия, происшествия
теракт, в мире, новости, россия, происшествия
Не менее 60 жертв и свыше сотни раненых: что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"?
12:06 23.03.2024 (обновлено: 12:19 23.03.2024)
Террористы, участвовавшие в атаке на "Крокус", задержаны, сообщили в Кремле.
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Не менее 60 погибших, в том числе трое детей, и более сотни пострадавших — это ужасающие последствия стрельбы и пожара в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Террористы, участвовавшие в атаке на "Крокус", задержаны, сообщает РИА Новости.
Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) вечером 22 марта, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. В СК отметили, что число жертв может вырасти. Ведомство возбудило уголовное дело о теракте.
Глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в Кремле. Сейчас идет работа по выявлению пособников террористов.
Как известно, как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок ворвались в концертный зал через партер между вторым и третьим звонками, за несколько минут до 20:00 пр мск, перед началом концерта. Они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Украина заявила, что не причастна к случившемуся. "Украина абсолютно точно не имеет отношения к обстрелам, к этим событиям... Еще раз подчеркиваю, никакого отношения к терактам или стрельбе в "Крокус сити" Украина точно не имеет", – сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Не увидели признаков причастности Украины или украинцев к теракту в Москве в Белом доме. Об этом сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге.
"На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", – написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Правительство Грузии выразило соболезнования российскому народу и осудило теракт в Москве, унесший жизни десятков людей.
"Правительство Грузии осуждает произошедший в Москве ужасающий террористический акт, в результате которого погибли десятки невинных людей. Мы выражаем соболезнования российскому народу. Соболезнуем семьям погибших. Желаем выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.
В связи с терактом в Подмосковье массовые мероприятия отменяются в разных областях России. Кроме того, Минобрнауки рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу студентов на дистанционное обучение.