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Обращение Путина к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" – видео
Обращение Путина к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" – видео
Sputnik Грузия
Обращение Владимира Путина к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве. Прямая трансляция 23.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-23T16:40+0400
2024-03-23T16:40+0400
2024-03-23T16:42+0400
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Президент РФ Владимир Путин в прямом эфире обратился к гражданам и жителям России в связи с терактом в большом концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве.
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россия, владимир путин, видео, мультимедиа, теракт, теракт, москва, видео
россия, владимир путин, видео, мультимедиа, теракт, теракт, москва, видео
Обращение Путина к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" – видео
16:40 23.03.2024 (обновлено: 16:42 23.03.2024)
Обращение Владимира Путина к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве. Прямая трансляция
Президент РФ Владимир Путин в прямом эфире обратился к гражданам и жителям России в связи с терактом в большом концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве.