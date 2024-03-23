https://sputnik-georgia.ru/20240323/obraschenie-putina-k-rossiyanam-posle-terakta-v-krokus-siti-kholle---video-286996326.html

Обращение Путина к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" – видео

Обращение Путина к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" – видео

Sputnik Грузия

Обращение Владимира Путина к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве. Прямая трансляция 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T16:40+0400

2024-03-23T16:40+0400

2024-03-23T16:42+0400

россия

владимир путин

видео

мультимедиа

теракт

теракт

москва

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Президент РФ Владимир Путин в прямом эфире обратился к гражданам и жителям России в связи с терактом в большом концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве.

москва

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Sputnik Грузия

россия, владимир путин, видео, мультимедиа, теракт, теракт, москва, видео