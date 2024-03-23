Путин: все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание
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Россия не раз проходила тяжелейшие, а порой и невыносимые испытания, так будет и сейчас, заявил российский лидер
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Все причастные к теракту в "Крокус Сити Холле" в Москве будут наказаны, это удар по России и по российскому народу, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам после теракта в Московской области.
Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) 22 марта вечером, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. По последним данным, жертвами теракта стали 115 человек. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
"Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их не направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние. Это удар по России, по нашему народу", - сказал Путин.
Главное сейчас - не дать тем, кто стоял за терактом, совершить новые преступления, заявил президент России.
"В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас - не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления", - отметил глава государства.
С чем столкнулась Россия
Очевидно, что мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения.
"Очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей", - сказал Путин.
По его словам, преступники, совершившие теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" хладнокровно шли убивать, расстреливать людей в упор, как когда-то действовали нацисты.
"Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях. Они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения", - подчеркнул он.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© photo: Sputnik / Maxim Blinov/
Россия знает, что такое угроза терроризма, страна рассчитывает на взаимодействие со всеми государствами, которые разделяют боль после теракта в Подмосковье, заявил Путин.
"Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом - международным терроризмом. Со всеми его проявлениями", - сказал российский лидер.
По словам Путина, Россия не раз проходила тяжелейшие, а порой и невыносимые испытания, так будет и сейчас. "Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась ещё сильнее. Так будет и сейчас", - добавил Путин.
Задержание террористов
Глава ФСБ России Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в Кремле. Сейчас идет работа по выявлению пособников террористов.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© photo: Sputnik / Сергей Бобылев/
По предварительным данным, люди погибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Для поджога помещений концертного зала они применили легковоспламеняющуюся жидкость.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.