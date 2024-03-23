https://sputnik-georgia.ru/20240323/putin-vse-prichastnye-k-teraktu-v-krokuse-ponesut-nakazanie-286997361.html

Путин: все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание

Путин: все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание

Sputnik Грузия

Россия не раз проходила тяжелейшие, а порой и невыносимые испытания, так будет и сейчас, заявил российский лидер 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T17:11+0400

2024-03-23T17:11+0400

2024-03-23T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Все причастные к теракту в "Крокус Сити Холле" в Москве будут наказаны, это удар по России и по российскому народу, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам после теракта в Московской области.Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) 22 марта вечером, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. По последним данным, жертвами теракта стали 115 человек. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Главное сейчас - не дать тем, кто стоял за терактом, совершить новые преступления, заявил президент России."В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас - не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления", - отметил глава государства.С чем столкнулась РоссияОчевидно, что мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения. По его словам, преступники, совершившие теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" хладнокровно шли убивать, расстреливать людей в упор, как когда-то действовали нацисты."Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях. Они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения", - подчеркнул он. Россия знает, что такое угроза терроризма, страна рассчитывает на взаимодействие со всеми государствами, которые разделяют боль после теракта в Подмосковье, заявил Путин.По словам Путина, Россия не раз проходила тяжелейшие, а порой и невыносимые испытания, так будет и сейчас. "Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась ещё сильнее. Так будет и сейчас", - добавил Путин.Задержание террористовГлава ФСБ России Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в Кремле. Сейчас идет работа по выявлению пособников террористов.По предварительным данным, люди погибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Для поджога помещений концертного зала они применили легковоспламеняющуюся жидкость.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, владимир путин, александр бортников, новости, в мире, теракт