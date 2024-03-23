https://sputnik-georgia.ru/20240323/razvitie-ekonomiki-i-finansovogo-sektora--chto-obsudil-sovet-investorov-v-gruzii-286986145.html

Развитие экономики и финансового сектора – что обсудил Совет инвесторов в Грузии

Развитие экономики и финансового сектора – что обсудил Совет инвесторов в Грузии

Sputnik Грузия

Премьер Грузии отметил важность инвесторов и бизнеса в дальнейшем укреплении экономики страны 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T11:30+0400

2024-03-23T11:30+0400

2024-03-23T11:30+0400

экономика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/16/286985981_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_61abebe05daf65a87922ccc51d993686.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Развитие экономики и финансового сектора Грузии, важность "Среднего коридора", усиление коммерческого арбитража и страхование ответственности третьего лица стали главными темами повестки дня 22-го заседания Совета инвесторов, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии. Заседание совета инвесторов открыл премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Глава правительства акцентировал внимание на экономическом росте страны и рассказал о положительных тенденциях в этом направлении. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Кобахидзе подчеркнул важность инвесторов и бизнеса в дальнейшем укреплении экономики страны и отметил, что их поддержка является приоритетом для правительства. Также в ходе заседания представители бизнес-ассоциаций и международных финансовых организаций, входящих в совет инвесторов, обсудили актуальные для бизнеса вопросы. Разговор коснулся и вопросов интеграции Грузии в Евросоюз и связанных с этим реформ. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2023 году, по предварительным данным, сократился на 24% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,6 миллиарда долларов. Причиной сокращения инвестиций "Сакстат" назвал сокращение объема реинвестиций на 7,2% и долгового обязательства. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиарда долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости