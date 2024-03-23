https://sputnik-georgia.ru/20240323/razvitie-ekonomiki-i-finansovogo-sektora--chto-obsudil-sovet-investorov-v-gruzii-286986145.html
Развитие экономики и финансового сектора – что обсудил Совет инвесторов в Грузии
Развитие экономики и финансового сектора – что обсудил Совет инвесторов в Грузии
Sputnik Грузия
Премьер Грузии отметил важность инвесторов и бизнеса в дальнейшем укреплении экономики страны 23.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-23T11:30+0400
2024-03-23T11:30+0400
2024-03-23T11:30+0400
экономика
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/16/286985981_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_61abebe05daf65a87922ccc51d993686.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Развитие экономики и финансового сектора Грузии, важность "Среднего коридора", усиление коммерческого арбитража и страхование ответственности третьего лица стали главными темами повестки дня 22-го заседания Совета инвесторов, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии. Заседание совета инвесторов открыл премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Глава правительства акцентировал внимание на экономическом росте страны и рассказал о положительных тенденциях в этом направлении. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Кобахидзе подчеркнул важность инвесторов и бизнеса в дальнейшем укреплении экономики страны и отметил, что их поддержка является приоритетом для правительства. Также в ходе заседания представители бизнес-ассоциаций и международных финансовых организаций, входящих в совет инвесторов, обсудили актуальные для бизнеса вопросы. Разговор коснулся и вопросов интеграции Грузии в Евросоюз и связанных с этим реформ. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2023 году, по предварительным данным, сократился на 24% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,6 миллиарда долларов. Причиной сокращения инвестиций "Сакстат" назвал сокращение объема реинвестиций на 7,2% и долгового обязательства. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиарда долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/16/286985981_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_72b5aae5f33e0cc3b87a29bdfd89ae74.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
Развитие экономики и финансового сектора – что обсудил Совет инвесторов в Грузии
Премьер Грузии отметил важность инвесторов и бизнеса в дальнейшем укреплении экономики страны
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Развитие экономики и финансового сектора Грузии, важность "Среднего коридора", усиление коммерческого арбитража и страхование ответственности третьего лица стали главными темами повестки дня 22-го заседания Совета инвесторов, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.
Заседание совета инвесторов открыл премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Глава правительства акцентировал внимание на экономическом росте страны и рассказал о положительных тенденциях в этом направлении.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.
Кобахидзе подчеркнул важность инвесторов и бизнеса в дальнейшем укреплении экономики страны и отметил, что их поддержка является приоритетом для правительства.
Также в ходе заседания представители бизнес-ассоциаций и международных финансовых организаций, входящих в совет инвесторов, обсудили актуальные для бизнеса вопросы. Разговор коснулся и вопросов интеграции Грузии в Евросоюз и связанных с этим реформ.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2023 году, по предварительным данным, сократился на 24% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,6 миллиарда долларов.
Причиной сокращения инвестиций "Сакстат" назвал сокращение объема реинвестиций на 7,2% и долгового обязательства.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов.
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиарда долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом.