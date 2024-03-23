https://sputnik-georgia.ru/20240323/top-5-osnovnykh-eksporterov-benzina-i-dizelya-v-gruziyu-286986505.html

Топ-5 основных экспортеров бензина и дизеля в Грузию

Топ-5 основных экспортеров бензина и дизеля в Грузию

Sputnik Грузия

Россия является основным поставщиком бензина и дизельного топлива в Грузию, поэтому, как и ожидалось, после введения в РФ запрета на экспорт бензина его... 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T16:16+0400

2024-03-23T16:16+0400

2024-03-23T16:16+0400

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Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния – 180,6 тысячи тонн (14,9% от общего импорта), Болгария – 107,2 тысячи тонн (8,9% от импорта), Азербайджан – 84,2 тысячи тонн (7% от общего импорта).Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,89-3,17 лари за литр, регуляр – 2,98-2,99 лари за литр, супер – 3,63-3,69 лари за литр, евро дизель – 3,25-3,44 за литр, дизель – 2,89-3,25 лари за литр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, инфографика, россия, грузино-российские отношения, инфографика