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Топ-5 основных экспортеров бензина и дизеля в Грузию
Топ-5 основных экспортеров бензина и дизеля в Грузию
Sputnik Грузия
Россия является основным поставщиком бензина и дизельного топлива в Грузию, поэтому, как и ожидалось, после введения в РФ запрета на экспорт бензина его... 23.03.2024, Sputnik Грузия
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Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния – 180,6 тысячи тонн (14,9% от общего импорта), Болгария – 107,2 тысячи тонн (8,9% от импорта), Азербайджан – 84,2 тысячи тонн (7% от общего импорта).Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,89-3,17 лари за литр, регуляр – 2,98-2,99 лари за литр, супер – 3,63-3,69 лари за литр, евро дизель – 3,25-3,44 за литр, дизель – 2,89-3,25 лари за литр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, инфографика, россия, грузино-российские отношения, инфографика
экономика, грузия, новости, инфографика, россия, грузино-российские отношения, инфографика
Топ-5 основных экспортеров бензина и дизеля в Грузию
Россия является основным поставщиком бензина и дизельного топлива в Грузию, поэтому, как и ожидалось, после введения в РФ запрета на экспорт бензина его стоимость в Грузии выросла на 0,20-0,25 лари
Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния – 180,6 тысячи тонн (14,9% от общего импорта), Болгария – 107,2 тысячи тонн (8,9% от импорта), Азербайджан – 84,2 тысячи тонн (7% от общего импорта).
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.
На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,89-3,17 лари за литр, регуляр – 2,98-2,99 лари за литр, супер – 3,63-3,69 лари за литр, евро дизель – 3,25-3,44 за литр, дизель – 2,89-3,25 лари за литр.