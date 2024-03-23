https://sputnik-georgia.ru/20240323/v-batumi-proshla-traurnaya-aktsiya-v-pamyat-o-zhertvakh-terakta-v-moskve---video-286998819.html

В Батуми прошла траурная акция в память о жертвах теракта в Москве – видео

В Батуми прошла траурная акция в память о жертвах теракта в Москве – видео

Sputnik Грузия

Жители Батуми приняли участие в траурной акции по погибшим в результате теракта в Москве в здании "Крокус Сити Холл" 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T18:06+0400

2024-03-23T18:06+0400

2024-03-23T19:00+0400

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В память о жертвах зверского нападения люди возлагали цветы к памятнику Медеи на площади Европы в центре Батуми. По последним данным, в результате теракта число погибших возросло до 133 человек. Все исполнители теракта задержаны, а также их сообщники, всего 11 человек. Тех, кто стрелял, было четверо.

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