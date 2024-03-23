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В Батуми прошла траурная акция в память о жертвах теракта в Москве – видео
В Батуми прошла траурная акция в память о жертвах теракта в Москве – видео
Sputnik Грузия
Жители Батуми приняли участие в траурной акции по погибшим в результате теракта в Москве в здании "Крокус Сити Холл" 23.03.2024, Sputnik Грузия
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В память о жертвах зверского нападения люди возлагали цветы к памятнику Медеи на площади Европы в центре Батуми. По последним данным, в результате теракта число погибших возросло до 133 человек. Все исполнители теракта задержаны, а также их сообщники, всего 11 человек. Тех, кто стрелял, было четверо.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, батуми, москва, теракт, теракт, траур, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, батуми, москва, теракт, теракт, траур, видео
В Батуми прошла траурная акция в память о жертвах теракта в Москве – видео
18:06 23.03.2024 (обновлено: 19:00 23.03.2024)
Жители Батуми приняли участие в траурной акции по погибшим в результате теракта в Москве в здании "Крокус Сити Холл"
В память о жертвах зверского нападения люди возлагали цветы к памятнику Медеи на площади Европы в центре Батуми. По последним данным, в результате теракта число погибших возросло до 133 человек. Все исполнители теракта задержаны, а также их сообщники, всего 11 человек. Тех, кто стрелял, было четверо.