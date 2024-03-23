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В Батуми устроен стихийный мемориал в память о погибших в "Крокусс Сити Холле"

В Батуми устроен стихийный мемориал в память о погибших в "Крокусс Сити Холле"

Sputnik Грузия

Число жертв террористического акта в Подмосковье весь день растет 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T17:48+0400

2024-03-23T17:48+0400

2024-03-23T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Стихийный мемориал в память о погибших во время теракта в "Крокус Cити Холле" образовался около статуи Медеи в Батуми. Люди несут цветы, чтобы почтить память погибших перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным, жертвами теракта стали 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Также мемориал открыт у здании Секции интересов РФ при Посольстве Швейцарии в Грузии, в Тбилиси. Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) в пятницу вечером, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Как известно, глава ФСБ России Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в Кремле. Сейчас идет работа по выявлению пособников террористов. По предварительным данным, люди погибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Для поджога помещений концертного зала они применили легковоспламеняющуюся жидкость. Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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