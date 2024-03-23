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В России 24 марта объявили днем общенационального траура

В России 24 марта объявили днем общенационального траура

Sputnik Грузия

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T18:24+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим после теракта в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости."Двадцать четвертое марта объявляю днем общенационального траура", – сказал глава государства в обращении к россиянам.Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) в пятницу вечером, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. В зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар.По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. В больницы доставили более 110 человек.В субботу утром главы ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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