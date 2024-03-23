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В Тбилиси несут цветы к Секции интересов России в память о жертвах в "Крокусс Сити Холле"

В Тбилиси несут цветы к Секции интересов России в память о жертвах в "Крокусс Сити Холле"

Sputnik Грузия

По последним данным, жертвами теракта стали 115 человек. 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T14:30+0400

2024-03-23T14:30+0400

2024-03-23T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Стихийный мемориал в память о погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле" образовался около здания Секции интересов РФ при Посольстве Швейцарии в Грузии. Люди несут цветы и свечи, чтобы почтить память погибших перед концертом в подмосковном Красногорске. По последним данным, жертвами теракта стали 115 человек. "Выражаем надежду, что российские правоохранительные органы выполнят свою работу и установят личность всех террористов, а главное - их заказчиков, будут сделаны соответствующие выводы и проведены соответствующие действия", - сказал Sputnik Грузия руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе. "Мы всегда с вами! Мы против этого ужасающего факта, который случился в Москве. Так что, русский народ, мы всегда с вами и скорбим за вас", - сказал Sputnik Грузия глава партии "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили.Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) в пятницу вечером, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Как известно, глава ФСБ России Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в Кремле. Сейчас идет работа по выявлению пособников террористов. По предварительным данным, люди погибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Для поджога помещений концертного зала они применили легковоспламеняющуюся жидкость. Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, россия, секция интересов россии при посольстве швейцарии, секция интересов россии в грузии, теракт