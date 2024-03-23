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Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей
Sputnik Грузия
Открыть этот участок дороги удалось благодаря проведенным очистительным работам 23.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-23T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для них движение закрыто из-за гололеда. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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верхний ларс, погода, новости, грузия, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
верхний ларс, погода, новости, грузия, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей
15:15 23.03.2024 (обновлено: 15:40 23.03.2024)
Открыть этот участок дороги удалось благодаря проведенным очистительным работам
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
Открыть участок Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам. Движение на данном участке осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. За движением следит патрульная полиция.
Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для них движение закрыто из-за гололеда.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.