https://sputnik-georgia.ru/20240323/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-zakryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-287001041.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта для всех видов транспорта

Sputnik Грузия

Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом закрыто уже более двух суток 23.03.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Из-за угрозы схода лавин движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") закрылось для всех видов транспорта, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Дорога на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открылась на несколько часов для легковых автомобилей, но из-за увеличения угрозы схода лавин снова была закрыта. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для него движение на опасном участке дороги закрыто уже более двух суток. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог, новости, погода, грузия