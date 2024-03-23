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https://sputnik-georgia.ru/20240323/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-zakryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-287001041.html
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта для всех видов транспорта
Sputnik Грузия
Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом закрыто уже более двух суток 23.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Из-за угрозы схода лавин движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") закрылось для всех видов транспорта, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Дорога на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открылась на несколько часов для легковых автомобилей, но из-за увеличения угрозы схода лавин снова была закрыта. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для него движение на опасном участке дороги закрыто уже более двух суток. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог, новости, погода, грузия
верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог, новости, погода, грузия

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта для всех видов транспорта

21:35 23.03.2024 (обновлено: 22:06 23.03.2024)
© photo: Sputnik / StringerСитуация у КПП Казбеги - Верхний Ларс на грузино-российской границе
Ситуация у КПП Казбеги - Верхний Ларс на грузино-российской границе - Sputnik Грузия, 1920, 23.03.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом закрыто уже более двух суток
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Из-за угрозы схода лавин движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") закрылось для всех видов транспорта, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
Дорога на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открылась на несколько часов для легковых автомобилей, но из-за увеличения угрозы схода лавин снова была закрыта.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для него движение на опасном участке дороги закрыто уже более двух суток.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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