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Внешние силы не смогут устроить революцию в Грузии – Каладзе
Внешние силы не смогут устроить революцию в Грузии – Каладзе
Sputnik Грузия
Правящая партия "Грузинская мечтв" получит конституционное большинство на предстоящих выборах, считает Каха Каладзе 23.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-23T13:50+0400
2024-03-23T13:50+0400
2024-03-23T13:50+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Парламентские выборы 2024 года пройдут в мирной и демократической среде, ни одно государство не сможет вмешиваться во внутренние дела Грузии и устроить здесь революцию, заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Число мандатов напрямую будет зависеть от числа голосов и того, сколько партий преодолеют барьер. По его словам, у правящей партии есть большие шансы получить конституционное большинство на парламентских выборах, исходя из проведенных исследований и общественной поддержки. Мэр добавил, что "Грузинская мечта" – это единственная политическая сила в стране, которая реально может поддерживать мир, экономическое развитие и по чужой указке не станет принимать решения, которые нанесут вред Грузии. Выборы 2024В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года. Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, парламентские выборы в грузии 2024
Внешние силы не смогут устроить революцию в Грузии – Каладзе
Правящая партия "Грузинская мечтв" получит конституционное большинство на предстоящих выборах, считает Каха Каладзе
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Парламентские выборы 2024 года пройдут в мирной и демократической среде, ни одно государство не сможет вмешиваться во внутренние дела Грузии и устроить здесь революцию, заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Число мандатов напрямую будет зависеть от числа голосов и того, сколько партий преодолеют барьер.
"Ни одной внешней стране не будет предоставлена возможность вмешиваться во внутренние дела Грузии, устраивать революцию. Выборы 2024 года пройдут в мирной, свободной и демократической обстановке, где все политики и политические партии будут иметь возможность представить свое видение будущего страны. Если, конечно, у них есть такое видение", – заявил Каладзе.
По его словам, у правящей партии есть большие шансы получить конституционное большинство на парламентских выборах, исходя из проведенных исследований и общественной поддержки.
"Огромная поддержка со стороны общества дает нам возможность это говорить. Сегодня жители Грузии могут ясно видеть и анализировать, кто есть кто, какая политическая партия чьим интересам служит. За все эти годы стало понятно, у кого какой интерес к стране. Радикализмом никто ничего не добьется, и они всегда будут обречены на поражение", – отметил он.
Мэр добавил, что "Грузинская мечта" – это единственная политическая сила в стране, которая реально может поддерживать мир, экономическое развитие и по чужой указке не станет принимать решения, которые нанесут вред Грузии.
В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года.
Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей.
По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.
Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.