https://sputnik-georgia.ru/20240323/vneshnie-sily-ne-smogut-ustroit-revolyutsiyu-v-gruzii--kaladze-286985087.html

Внешние силы не смогут устроить революцию в Грузии – Каладзе

Внешние силы не смогут устроить революцию в Грузии – Каладзе

Sputnik Грузия

Правящая партия "Грузинская мечтв" получит конституционное большинство на предстоящих выборах, считает Каха Каладзе 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T13:50+0400

2024-03-23T13:50+0400

2024-03-23T13:50+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

каха каладзе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Парламентские выборы 2024 года пройдут в мирной и демократической среде, ни одно государство не сможет вмешиваться во внутренние дела Грузии и устроить здесь революцию, заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Число мандатов напрямую будет зависеть от числа голосов и того, сколько партий преодолеют барьер. По его словам, у правящей партии есть большие шансы получить конституционное большинство на парламентских выборах, исходя из проведенных исследований и общественной поддержки. Мэр добавил, что "Грузинская мечта" – это единственная политическая сила в стране, которая реально может поддерживать мир, экономическое развитие и по чужой указке не станет принимать решения, которые нанесут вред Грузии. Выборы 2024В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года. Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, парламентские выборы в грузии 2024