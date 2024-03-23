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Жители Грузии скорбят по жертвам теракта в Москве в "Крокус Сити Холле" - видео
Жители Грузии скорбят по жертвам теракта в Москве в "Крокус Сити Холле" - видео
Sputnik Грузия
Жители Грузии скорбят по погибшим в Москве в зале "Крокус Сити Холл". Стихийный мемориал в память о жертвах теракта образовался около здания Секции интересов... 23.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-23T16:49+0400
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Люди несут сюда цветы, зажигают свечи в память о погибших, а также размещают плакаты со словами соболезнований. Ранее теракт в "Крокусе" осудил правительство Грузии и выразило соболезнования всему российскому народу.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, москва, теракт, теракт, россия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, москва, теракт, теракт, россия, видео
Жители Грузии скорбят по жертвам теракта в Москве в "Крокус Сити Холле" - видео
Жители Грузии скорбят по погибшим в Москве в зале "Крокус Сити Холл". Стихийный мемориал в память о жертвах теракта образовался около здания Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.
Люди несут сюда цветы, зажигают свечи в память о погибших, а также размещают плакаты со словами соболезнований. Ранее теракт в "Крокусе" осудил правительство Грузии и выразило соболезнования всему российскому народу.