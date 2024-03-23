https://sputnik-georgia.ru/20240323/zhiteli-gruzii-skorbyat-po-zhertvam-terakta-v-moskve-v-krokus-siti-kholle---video-286996965.html

Жители Грузии скорбят по жертвам теракта в Москве в "Крокус Сити Холле" - видео

Жители Грузии скорбят по жертвам теракта в Москве в "Крокус Сити Холле" - видео

Sputnik Грузия

Жители Грузии скорбят по погибшим в Москве в зале "Крокус Сити Холл". Стихийный мемориал в память о жертвах теракта образовался около здания Секции интересов... 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T16:49+0400

2024-03-23T16:49+0400

2024-03-23T16:49+0400

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Люди несут сюда цветы, зажигают свечи в память о погибших, а также размещают плакаты со словами соболезнований. Ранее теракт в "Крокусе" осудил правительство Грузии и выразило соболезнования всему российскому народу.

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