Акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"

Теракт, в котором, по последним данным, погибли 133 человека, Россия восприняла как общее горе. Жители страны и за ее пределами разделяют скорбь и боль вместе с семьями, потерявшими близких. Стихийные мемориалы стали возникать еще ночью. Люди приносят цветы, зажигают свечи в память по погибшим. Повсюду звучат слова сочувствия и поддержки.О решении объявить 24 марта днем траура россиянам накануне сообщил президент России Владимир Путин в специальном обращении. Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
После теракта в "Крокус Сити Холле" во многих городах России, а также у посольств России прошли акции памяти
Теракт, в котором, по последним данным, погибли 133 человека, Россия восприняла как общее горе. Жители страны и за ее пределами разделяют скорбь и боль вместе с семьями, потерявшими близких.
Стихийные мемориалы стали возникать еще ночью. Люди приносят цветы, зажигают свечи в память по погибшим. Повсюду звучат слова сочувствия и поддержки.
О решении объявить 24 марта днем траура россиянам накануне сообщил президент России Владимир Путин в специальном обращении. Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.