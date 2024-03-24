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Акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Sputnik Грузия
После теракта в "Крокус Сити Холле" во многих городах России, а также у посольств России прошли акции памяти 24.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-24T12:02+0400
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Теракт, в котором, по последним данным, погибли 133 человека, Россия восприняла как общее горе. Жители страны и за ее пределами разделяют скорбь и боль вместе с семьями, потерявшими близких. Стихийные мемориалы стали возникать еще ночью. Люди приносят цветы, зажигают свечи в память по погибшим. Повсюду звучат слова сочувствия и поддержки.О решении объявить 24 марта днем траура россиянам накануне сообщил президент России Владимир Путин в специальном обращении. Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, теракт, в мире, россия, москва
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, теракт, в мире, россия, москва

Акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"

12:02 24.03.2024
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После теракта в "Крокус Сити Холле" во многих городах России, а также у посольств России прошли акции памяти
Теракт, в котором, по последним данным, погибли 133 человека, Россия восприняла как общее горе. Жители страны и за ее пределами разделяют скорбь и боль вместе с семьями, потерявшими близких.
Стихийные мемориалы стали возникать еще ночью. Люди приносят цветы, зажигают свечи в память по погибшим. Повсюду звучат слова сочувствия и поддержки.
О решении объявить 24 марта днем траура россиянам накануне сообщил президент России Владимир Путин в специальном обращении. Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
© photo: Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанк

Медиаэкран со свечами скорби перед главным входом на ВДНХ в Москве.

Медиаэкран со свечами скорби перед главным входом на ВДНХ в Москве. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Kirill Zykov
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Медиаэкран со свечами скорби перед главным входом на ВДНХ в Москве.

© photo: Sputnik / Dmitry Makeev / Перейти в фотобанкУчастники акции зажигают свечи в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле".
Участники акции зажигают свечи в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Dmitry Makeev
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Участники акции зажигают свечи в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле".
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov / Перейти в фотобанк

Цветы и мягкие игрушки приносят к мемориалу у входа в парк Горького в Ростове-на-Дону.

Цветы и мягкие игрушки приносят к мемориалу у входа в парк Горького в Ростове-на-Дону. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
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Цветы и мягкие игрушки приносят к мемориалу у входа в парк Горького в Ростове-на-Дону.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Мужчина возлагает цветы у стелы "Владивосток – город воинской славы" во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Мужчина возлагает цветы у стелы &quot;Владивосток – город воинской славы&quot; во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном &quot;Крокус Сити Холле&quot;. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Мужчина возлагает цветы у стелы "Владивосток – город воинской славы" во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

© photo: Sputnik / Alexandr Suhov / Перейти в фотобанкВ Мариуполе на площади Ленина появился импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле, Мариуполь - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexandr Suhov
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В Мариуполе на площади Ленина появился импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Женщина возлагает цветы у стелы "Владивосток – город воинской славы" во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Женщина возлагает цветы у стелы &quot;Владивосток – город воинской славы&quot; во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном &quot;Крокус Сити Холле&quot;. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Женщина возлагает цветы у стелы "Владивосток – город воинской славы" во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Цветы и игрушки на улице Баумана в Казани.

Цветы и игрушки на улице Баумана в Казани. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
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Цветы и игрушки на улице Баумана в Казани.

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Медиаэкран "Скорбим" на станции "Академическая" Московского метрополитена.

Медиаэкран &quot;Скорбим&quot; на станции &quot;Академическая&quot; Московского метрополитена. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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Медиаэкран "Скорбим" на станции "Академическая" Московского метрополитена.

© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Девочка возлагает цветы к стихийному мемориалу на площади Ленина в Симферополе.

Девочка возлагает цветы к стихийному мемориалу на площади Ленина в Симферополе. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Девочка возлагает цветы к стихийному мемориалу на площади Ленина в Симферополе.

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкЛюди возлагают цветы на улице Баумана в Казани во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Люди возлагают цветы на улице Баумана в Казани во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
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Люди возлагают цветы на улице Баумана в Казани во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".
© photo: Sputnik / Murad Orujov / Перейти в фотобанк

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу у посольства Российской Федерации в Баку.

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу у посольства Российской Федерации в Баку. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Murad Orujov
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Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу у посольства Российской Федерации в Баку.

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Свеча скорби на фасаде спортивного комплекса "Платинум Арена" в Красноярске.

Свеча скорби на фасаде спортивного комплекса &quot;Платинум Арена&quot; в Красноярске. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin
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Свеча скорби на фасаде спортивного комплекса "Платинум Арена" в Красноярске.

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