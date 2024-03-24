https://sputnik-georgia.ru/20240324/garibashvili-obyasnil-pochemu-na-predstoyaschikh-vyborakh--dolzhna-pobedit-gruzinskaya-mechta-287009625.html

Гарибашвили объяснил, почему "Грузинская мечта" должна победить на выборах

Гарибашвили объяснил, почему "Грузинская мечта" должна победить на выборах

Sputnik Грузия

Угроза возникновения второго фронта в Грузии все еще актуальна, отметил Гарибашвили 24.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-24T16:16+0400

2024-03-24T16:16+0400

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выборы

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" должна победить на предстоящих парламентских выборах 26 октября, чтобы страна могла продолжить мирное и стабильное развитие, заявил председатель партии, бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили на встрече с партактивом в Гурии (регион на западе Грузии). Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. Лидерство сохраняет за собой "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. По его словам, правящая команда хочет получить конституционное большинство, и это главная задача на сегодняшний день. В правящей партии заявляют, что их поддерживает 60% населения, между тем как оппозиция сомневается в таком высоком рейтинге.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> По словам Гарибашвили, угроза открытия в Грузии второго фронта против России никуда не уходила, во избежание этого у власти должна оставаться правящая партия. "Мы говорили о вызовах, которые сейчас есть в стране и во всем мире. Сейчас очень трудное время, я сказал членам нашей команды, что угроза, которая была в прошлом и позапрошлом годах, я имею в виду угрозу создания второго фронта, никуда не делась. Поэтому необходимо разумным, спокойным и твердым образом привести страну к миру", – сказал Гарибашвили. Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, гурия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, выборы, парламентские выборы в грузии 2024