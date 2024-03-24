https://sputnik-georgia.ru/20240324/lish-by-ne-ushel-kvaratskheliya-sobirayutsya-uvelichit-zarplatu-do-4-mln-evro-287007500.html

Лишь бы не ушел: Кварацхелия собираются увеличить зарплату до 4 млн евро

Лишь бы не ушел: Кварацхелия собираются увеличить зарплату до 4 млн евро

Sputnik Грузия

По информации СМИ, Кварацхелия готов остаться в "Наполи", если у него будет возможность снова выступать в турнирах высокого уровня 24.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-24T18:08+0400

2024-03-24T18:08+0400

2024-03-24T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис вскоре официально предложит нападающему сборной Грузии и неаполитанского клуба Хвиче Кварацхелия подписать новый контракт, согласно которому его зарплата увеличится до 4 млн евро, сообщило издание Il Mattino. На сегодня зарплата Кварацхелия составляет 1,5 млн евро, и она является одной из самых низких среди игроков клуба. По информации СМИ, Кварацхелия готов остаться в "Наполи", если у него будет возможность снова выступать в турнирах высокого уровня. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Периодически в СМИ появляется информация о возможном переходе Квары в один из европейских грандов. В частности, каталонскую "Барселону", лондонский "Арсенал" или французский "ПСЖ". Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года. Первый сезон в серии А оказался для грузинского футболиста богатым на трофеи: вместе с клубом он выиграл чемпионат Италии, стал самым ценным игроком серии А, автором наибольшего числа ассистов, а его гол в ворота "Аталанты" был признан лучшим голом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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