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Откуда деньги? Депутат назвал самый непрозрачный сектор в Грузии

Откуда деньги? Депутат назвал самый непрозрачный сектор в Грузии

Sputnik Грузия

По словам депутата, многие НПО помогают радикальной оппозиции в осуществлении своих действий 24.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-24T15:05+0400

2024-03-24T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Неправительственный сектор в Грузии на сегодняшний день является самым непрозрачным сектором с точки зрения финансирования, заявил первый заместитель председателя комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили. Тема зарубежного финансирования неправительственных организаций является одной из самых актуальных в Грузии. В правящей партии утверждают, что некоторые финансируемые из Запада НПО действуют во вред государству. Часть из них, по словам представителей "Грузинской мечты", была фиктивно создана оппозиционными партиями. По словам депутата, многие НПО помогают радикальной оппозиции в осуществлении своих действий. В частности, деньги для уплаты залога в размере 40 тысяч лари (около 15,3 тысячи долларов) за освобождение бывшего председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия в мае 2021 году выделил Европейский фонд для демократии, перечислив их на счет Ассоциации молодых юристов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как пояснили в представительстве ЕС в Грузии, это было сделано для прекращения политического кризиса в Грузии. Мелия было предъявлено обвинение в организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года, во время акций протеста в Тбилиси. В Грузии в марте 2023 года была попытка сделать финансирование НПО прозрачным благодаря принятию аналога закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Однако из-за масштабных акций протеста в Тбилиси закон так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, ника мелия, сша, единое национальное движение