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Панихида по погибшим в "Крокусе" пройдет в грузинском храме Москвы
Панихида по погибшим в "Крокусе" пройдет в грузинском храме Москвы
Sputnik Грузия
Заупокойное богослужение состоится в 13:00 по московскому времени 24.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-24T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Панихида по погибшим в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье пройдет в грузинском храме Москвы, в Храме Георгия Победоносца в Грузинах, в воскресенье, 24 марта.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> По последним данным СК РФ, в результате теракта погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта выросло до 143. В России 24 марта объявлено Днем траура.Заупокойное богослужение состоится в 13:00 по московскому времени. Это будет уже второе богослужение за упокой погибших в результате страшного кровопролитного теракта. Адрес храма: Москва, улица Большая Грузинская, 13.Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) в пятницу вечером, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. В зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар.В субботу утром глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, маргарита симоньян, александр бортников, украина, москва, грузия, новости, россия сегодня, rt, теракт, происшествия
россия, маргарита симоньян, александр бортников, украина, москва, грузия, новости, россия сегодня, rt, теракт, происшествия
Панихида по погибшим в "Крокусе" пройдет в грузинском храме Москвы
Заупокойное богослужение состоится в 13:00 по московскому времени
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Панихида по погибшим в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье пройдет в грузинском храме Москвы, в Храме Георгия Победоносца в Грузинах, в воскресенье, 24 марта.
По последним данным СК РФ, в результате теракта погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта выросло до 143. В России 24 марта объявлено Днем траура.
Заупокойное богослужение состоится в 13:00 по московскому времени. Это будет уже второе богослужение за упокой погибших в результате страшного кровопролитного теракта. Адрес храма: Москва, улица Большая Грузинская, 13.
Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) в пятницу вечером, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. В зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар.
В субботу утром глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.
По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.