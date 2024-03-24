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Путевка на Евро 2024: все билеты на матч Грузия-Греция распроданы

Путевка на Евро 2024: все билеты на матч Грузия-Греция распроданы

Sputnik Грузия

Стадион "Динамо Арена" в Тбилиси вмещает 54 549 человек 24.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-24T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Все билеты на игру сборных Грузии и Греции в финале плей-офф Лиги наций отборочного этапа Евро 2024 были проданы за пять часов, сообщила пресс-служба Федерации футбола. Продажа билетов началась 23 марта в 12:00 по тбилисскому времени, и уже к 17:30 все билеты были проданы. Продажа билетов стартовала и в Греции – греческие болельщики также будут болеть за свою команду в финале плей-офф в Тбилиси, но сколько билетов продано для гостей, не уточняется. Встреча сборных Грузии и Греции в финале плей-офф Евро 2024 состоится 26 марта на "Динамо Арене", матч начнется в 21:00. Стадион "Динамо Арена" в Тбилиси вмещает 54 549 человек.На пути к финалу Грузия обыграла дома Люксембург со счётом 2:0, а Греция разгромила Казахстан со счётом 5:0. В случае победы сборная Грузии впервые в своей истории сыграет на чемпионате Европы по футболу. В этом году страной-хозяйкой континентального первенства будет Германия. Чемпионат Европы пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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