https://sputnik-georgia.ru/20240324/sbornaya-gruzii-po-dzyudo-sobrala-urozhay-medaley-na-turnire-bolshogo-shlema-v-tbilisi-287011800.html

Сборная Грузии по дзюдо собрала урожай медалей на турнире Большого шлема в Тбилиси

Сборная Грузии по дзюдо собрала урожай медалей на турнире Большого шлема в Тбилиси

Sputnik Грузия

Команда грузинских спортсменов заняла первое место на турнире 24.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-24T20:20+0400

2024-03-24T20:20+0400

2024-03-24T19:59+0400

спорт

грузия

новости

тбилиси

лаша бекаури

лаша шавдатуашвили

гурам тушишвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276142282_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_ab6bb6e95979afb302a070c844ce46a2.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Трехдневный турнир Большого шлема по дзюдо в Тбилиси, который принимала столица с 22 по 24 марта, принес сборной Грузии урожай из пяти медалей – четыре золота и одну бронзу, что позволило ей занять первое место в общекомандном зачете. В первый день соревнований первое место завоевал обладатель золотой, серебряной и бронзовой олимпийских медалей Лаша Шавдатуашвили (73 кг), во второй день отличилась Этер Липартелиани (57 кг). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В заключительный день Большого шлема обладателем золотой медали стал олимпийский чемпион Лаша Бекаури. В финале весовой категории до 90 кг он победил за 51 секунду азербайджанца Элджана Гаджиева и во второй раз подряд выиграл тбилисский турнир. Вскоре после Бекаури на татами вышел серебряный призер Олимпиады в Токио, тяжеловес Гурам Тушишвили (+100). Он одолел в заключительном блоке выступающего за Азербайджан грузина Ушанги Кокаури и завоевал первое место. Первую бронзу под занавес соревнований сборной Грузии принес Саба Инанеишвили (+100 кг). На турнире Большого шлема в Тбилиси в 2023 году сборная Грузии завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Бекаури, Суламанидзе и Заалишвили завоевали золотые медали, Сардалашвили и Майсурадзе стали вице-чемпионами, а Шавдатуашвили занял третье место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тбилиси, лаша бекаури, лаша шавдатуашвили, гурам тушишвили