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Сборная Грузии по дзюдо собрала урожай медалей на турнире Большого шлема в Тбилиси
Сборная Грузии по дзюдо собрала урожай медалей на турнире Большого шлема в Тбилиси
Sputnik Грузия
Команда грузинских спортсменов заняла первое место на турнире 24.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-24T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Трехдневный турнир Большого шлема по дзюдо в Тбилиси, который принимала столица с 22 по 24 марта, принес сборной Грузии урожай из пяти медалей – четыре золота и одну бронзу, что позволило ей занять первое место в общекомандном зачете. В первый день соревнований первое место завоевал обладатель золотой, серебряной и бронзовой олимпийских медалей Лаша Шавдатуашвили (73 кг), во второй день отличилась Этер Липартелиани (57 кг). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В заключительный день Большого шлема обладателем золотой медали стал олимпийский чемпион Лаша Бекаури. В финале весовой категории до 90 кг он победил за 51 секунду азербайджанца Элджана Гаджиева и во второй раз подряд выиграл тбилисский турнир. Вскоре после Бекаури на татами вышел серебряный призер Олимпиады в Токио, тяжеловес Гурам Тушишвили (+100). Он одолел в заключительном блоке выступающего за Азербайджан грузина Ушанги Кокаури и завоевал первое место. Первую бронзу под занавес соревнований сборной Грузии принес Саба Инанеишвили (+100 кг). На турнире Большого шлема в Тбилиси в 2023 году сборная Грузии завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Бекаури, Суламанидзе и Заалишвили завоевали золотые медали, Сардалашвили и Майсурадзе стали вице-чемпионами, а Шавдатуашвили занял третье место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, лаша бекаури, лаша шавдатуашвили, гурам тушишвили
Сборная Грузии по дзюдо собрала урожай медалей на турнире Большого шлема в Тбилиси
Команда грузинских спортсменов заняла первое место на турнире
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Трехдневный турнир Большого шлема по дзюдо в Тбилиси, который принимала столица с 22 по 24 марта, принес сборной Грузии урожай из пяти медалей – четыре золота и одну бронзу, что позволило ей занять первое место в общекомандном зачете.
В первый день соревнований первое место завоевал обладатель золотой, серебряной и бронзовой олимпийских медалей Лаша Шавдатуашвили (73 кг), во второй день отличилась Этер Липартелиани (57 кг).
В заключительный день Большого шлема обладателем золотой медали стал олимпийский чемпион Лаша Бекаури. В финале весовой категории до 90 кг он победил за 51 секунду азербайджанца Элджана Гаджиева и во второй раз подряд выиграл тбилисский турнир.
Вскоре после Бекаури на татами вышел серебряный призер Олимпиады в Токио, тяжеловес Гурам Тушишвили (+100). Он одолел в заключительном блоке выступающего за Азербайджан грузина Ушанги Кокаури и завоевал первое место.
Первую бронзу под занавес соревнований сборной Грузии принес Саба Инанеишвили (+100 кг).
На турнире Большого шлема в Тбилиси в 2023 году сборная Грузии завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Бекаури, Суламанидзе и Заалишвили завоевали золотые медали, Сардалашвили и Майсурадзе стали вице-чемпионами, а Шавдатуашвили занял третье место.