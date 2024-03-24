https://sputnik-georgia.ru/20240324/sotrudniki-spetssluzhb-obezvredili-vooruzhennogo-muzhchinu-u-politseyskogo-uchastka-v-erevane-287012590.html
Спецназовцы обезвредили вооруженного мужчину, взорвавшего гранату в отделении полиции
Спецназовцы обезвредили вооруженного мужчину, взорвавшего гранату в отделении полиции
Sputnik Грузия
Третий вооруженный мужчина, который пытался проникнуть в административное здание Нор-Норкского отделения полиции в Ереване, обезврежен 24.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-24T21:27+0400
2024-03-24T21:27+0400
2024-03-24T21:36+0400
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Ранее стало известно, что трое вооруженных мужчин попытались проникнуть в здание полиции Еревана. Двое из них получили осколочные ранения в результате взрыва их же гранаты, с третьим вели переговоры, сообщает Sputnik АрменияВ пресс-службе Минздрава сообщили, что состояние двух вооруженных мужчин, доставленных в больницу, средней тяжести. Они получили осколочные ранения нижних конечностей.Ранее, в районе 17:00, трое вооруженных граждан попытались проникнуть в административное здание отделения полиции в ереванском районе Нор Норк.
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Спецназ у отделения полиции в районе Нор-Норк, где взорвана граната
Sputnik Грузия
Спецназ у отделения полиции в районе Нор-Норк, где взорвана граната
2024-03-24T21:27+0400
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мультимедиа, видео, ереван, происшествия, армения, взрыв
мультимедиа, видео, ереван, происшествия, армения, взрыв
Спецназовцы обезвредили вооруженного мужчину, взорвавшего гранату в отделении полиции
21:27 24.03.2024 (обновлено: 21:36 24.03.2024)
Третий вооруженный мужчина, который пытался проникнуть в административное здание Нор-Норкского отделения полиции в Ереване, обезврежен
Ранее стало известно, что трое вооруженных мужчин попытались проникнуть в здание полиции Еревана. Двое из них получили осколочные ранения в результате взрыва их же гранаты, с третьим вели переговоры, сообщает Sputnik Армения
В пресс-службе Минздрава сообщили, что состояние двух вооруженных мужчин, доставленных в больницу, средней тяжести. Они получили осколочные ранения нижних конечностей.
Ранее, в районе 17:00, трое вооруженных граждан попытались проникнуть в административное здание отделения полиции в ереванском районе Нор Норк.