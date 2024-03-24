https://sputnik-georgia.ru/20240324/sotrudniki-spetssluzhb-obezvredili-vooruzhennogo-muzhchinu-u-politseyskogo-uchastka-v-erevane-287012590.html

Спецназовцы обезвредили вооруженного мужчину, взорвавшего гранату в отделении полиции

Спецназовцы обезвредили вооруженного мужчину, взорвавшего гранату в отделении полиции

Sputnik Грузия

Третий вооруженный мужчина, который пытался проникнуть в административное здание Нор-Норкского отделения полиции в Ереване, обезврежен 24.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-24T21:27+0400

2024-03-24T21:27+0400

2024-03-24T21:36+0400

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Ранее стало известно, что трое вооруженных мужчин попытались проникнуть в здание полиции Еревана. Двое из них получили осколочные ранения в результате взрыва их же гранаты, с третьим вели переговоры, сообщает Sputnik АрменияВ пресс-службе Минздрава сообщили, что состояние двух вооруженных мужчин, доставленных в больницу, средней тяжести. Они получили осколочные ранения нижних конечностей.Ранее, в районе 17:00, трое вооруженных граждан попытались проникнуть в административное здание отделения полиции в ереванском районе Нор Норк.

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Спецназ у отделения полиции в районе Нор-Норк, где взорвана граната Sputnik Грузия Спецназ у отделения полиции в районе Нор-Норк, где взорвана граната 2024-03-24T21:27+0400 true PT0M50S

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, ереван, происшествия, армения, взрыв