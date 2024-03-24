https://sputnik-georgia.ru/20240324/terakt-v-krokus-siti-kholle---v-rossii-prokhodit-den-traura-287002966.html

Теракт в "Крокус сити холле" – в России проходит день траура

Теракт в "Крокус сити холле" – в России проходит день траура

Sputnik Грузия

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека 24.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-24T09:44+0400

2024-03-24T09:44+0400

2024-03-24T10:03+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. День общенационального траура по погибшим при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" начался в России в воскресенье, 24 марта – он станет тридцатым днем траура в новейшей истории страны.О решении объявить 24 марта днем траура россиянам накануне сообщил президент России Владимир Путин в специальном обращении. Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.На объявление дня траура в России имеет право только президент. В этот день приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры рекомендуется отменить развлекательные мероприятия. Телеканалы отказываются от рекламы и развлекательных программ.Теракт в "Крокус сити холле"Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) в пятницу вечером, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. В зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар.По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. В больницы доставили более 110 человек.В субботу утром глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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