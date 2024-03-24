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В Грузии хотят упразднить вторые туры на местных выборах
В Грузии хотят упразднить вторые туры на местных выборах
Sputnik Грузия
По мнению правящей партии, инициатива даст возможность увеличить эффективность работы сакребуло 24.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-24T11:40+0400
2024-03-24T11:40+0400
2024-03-24T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подготовила инициативу об упразднении вторых туров для мажоритарных кандидатов на выборах в органы местной власти – сакребуло. По действующему законодательству второй тур назначается в том случае, если ни один из кандидатов в депутаты сакребуло не смог в своем районе получить поддержку более 40% избирателей. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно инициативе, которая будет представлена в виде поправок в Избирательный кодекс на заседании бюро 25 марта, победившим в первом же туре будет кандидат, набравший наибольшее число голосов. По мнению правящей партии, инициатива даст возможность быстрого формирования сакребуло по итогам выборов и увеличит эффективность его работы. По итогам выборов 2021 года 24 сакребуло из 63 не смогли начать работу сразу после выборов из-за вторых туров выборов мажоритарных депутатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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выборы, политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия
выборы, политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия
В Грузии хотят упразднить вторые туры на местных выборах
По мнению правящей партии, инициатива даст возможность увеличить эффективность работы сакребуло
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подготовила инициативу об упразднении вторых туров для мажоритарных кандидатов на выборах в органы местной власти – сакребуло.
По действующему законодательству второй тур назначается в том случае, если ни один из кандидатов в депутаты сакребуло не смог в своем районе получить поддержку более 40% избирателей.
Согласно инициативе, которая будет представлена в виде поправок в Избирательный кодекс на заседании бюро 25 марта, победившим в первом же туре будет кандидат, набравший наибольшее число голосов.
По мнению правящей партии, инициатива даст возможность быстрого формирования сакребуло по итогам выборов и увеличит эффективность его работы.
"Из-за существующих регуляций часты случаи, когда необходимо проводить вторые туры, что мешает быстрой комплектации сакребуло как представительского органа и, соответственно, его эффективному функционированию", – говорится в пояснении к инициативе.
По итогам выборов 2021 года 24 сакребуло из 63 не смогли начать работу сразу после выборов из-за вторых туров выборов мажоритарных депутатов.