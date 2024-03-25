https://sputnik-georgia.ru/20240325/ekspert-gruzii-nuzhno-obschatsya-s-tsentrami-sily-v-tom-chisle-s-rossiey-287023301.html

Эксперт: Грузии нужно общаться с центрами силы, в том числе с Россией

Эксперт: Грузии нужно общаться с центрами силы, в том числе с Россией

Sputnik Грузия

Диалог с Россией был одним из посылов "Грузинской мечты", когда она приходила к власти. Об обещании правящей партии напомнила эксперт и политолог Нино... 25.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-25T18:11+0400

2024-03-25T18:11+0400

2024-03-25T18:43+0400

грузия

россия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

экспертное мнение

пресс-центр sputnik грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/19/287023115_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61df63a558e5f337ad8f60580c56811a.jpg

Диалог с Россией был одним из посылов "Грузинской мечты", когда она приходила к власти, об этом заявила на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия ведущий исследователь и автор по мониторингу коммуникационного режима Грузии по отношению к РФ, исследователь-регионовед Нино Скворцова."Сегодня мир меняется и нужно общаться с центрами силы, новыми центрами силы, в том числе и с Россией. И у власти Грузии, когда "Грузинская мечта" приходила к власти, первый посыл был, что будут налажены отношения с Россией, будет диалог. И насколько мы наблюдаем за эти годы, к этому мы планомерно шли", – заявила Скворцова.По ее словам, безусловно, были проблемы, все помнят "ночь Гаврилова", ситуацию с Познером, который отмечал свой день рождения в Тбилиси и стал мишенью антироссийских активистов, но планомерно удалось вернуться к тому, что решены вопросы, которые были важны для граждан страны.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, россия, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео