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Эксперт: Грузии нужно общаться с центрами силы, в том числе с Россией
Эксперт: Грузии нужно общаться с центрами силы, в том числе с Россией
Sputnik Грузия
Диалог с Россией был одним из посылов "Грузинской мечты", когда она приходила к власти. Об обещании правящей партии напомнила эксперт и политолог Нино... 25.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-25T18:11+0400
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Диалог с Россией был одним из посылов "Грузинской мечты", когда она приходила к власти, об этом заявила на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия ведущий исследователь и автор по мониторингу коммуникационного режима Грузии по отношению к РФ, исследователь-регионовед Нино Скворцова."Сегодня мир меняется и нужно общаться с центрами силы, новыми центрами силы, в том числе и с Россией. И у власти Грузии, когда "Грузинская мечта" приходила к власти, первый посыл был, что будут налажены отношения с Россией, будет диалог. И насколько мы наблюдаем за эти годы, к этому мы планомерно шли", – заявила Скворцова.По ее словам, безусловно, были проблемы, все помнят "ночь Гаврилова", ситуацию с Познером, который отмечал свой день рождения в Тбилиси и стал мишенью антироссийских активистов, но планомерно удалось вернуться к тому, что решены вопросы, которые были важны для граждан страны.
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Эксперт: Грузии нужно общаться с центрами силы, в том числе с Россией
18:11 25.03.2024 (обновлено: 18:43 25.03.2024)
Диалог с Россией был одним из посылов "Грузинской мечты", когда она приходила к власти. Об обещании правящей партии напомнила эксперт и политолог Нино Скворцова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
Диалог с Россией был одним из посылов "Грузинской мечты", когда она приходила к власти, об этом заявила на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия ведущий исследователь и автор по мониторингу коммуникационного режима Грузии по отношению к РФ, исследователь-регионовед Нино Скворцова.
"Сегодня мир меняется и нужно общаться с центрами силы, новыми центрами силы, в том числе и с Россией. И у власти Грузии, когда "Грузинская мечта" приходила к власти, первый посыл был, что будут налажены отношения с Россией, будет диалог. И насколько мы наблюдаем за эти годы, к этому мы планомерно шли", – заявила Скворцова.
По ее словам, безусловно, были проблемы, все помнят "ночь Гаврилова", ситуацию с Познером, который отмечал свой день рождения в Тбилиси и стал мишенью антироссийских активистов, но планомерно удалось вернуться к тому, что решены вопросы, которые были важны для граждан страны.