https://sputnik-georgia.ru/20240325/gruziya-okazalas-v-seroy-zone-v-reytinge-druzhestvennykh-v-otnoshenii-rf-stran-287020537.html

Грузия оказалась в серой зоне в рейтинге дружественных в отношении РФ стран

Грузия оказалась в серой зоне в рейтинге дружественных в отношении РФ стран

Sputnik Грузия

Грузия в Рейтинге коммуникационных режимов постсоветских стран оказалась среди относительно дружественных стран. Смотрите, что считает по этому поводу эксперт... 25.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-25T16:59+0400

2024-03-25T16:59+0400

2024-03-25T18:37+0400

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Грузия в Рейтинге коммуникационных режимов постсоветских стран оказалась среди относительно дружественных стран, об этом на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказала ведущий исследователь и автор по мониторингу коммуникационного режима Грузии по отношению к РФ, исследователь-регионовед Нино Скворцова. "Грузия все эти годы оказывается в серой зоне потому, что является и дружественной, и недружественной одновременно. Совмещает оба измерения в себе", – заявила Скворцова. По ее словам, у Грузии коммуникация на уровне властей отсутствует из-за дипломатических отношений, которые были разорваны в 2008 году, и, следовательно, на уровне государственных отношений между странами есть пробел. Риторика властей хоть и смягчилась за годы власти "Грузинской мечты", но все же остается негативной по отношению к России, поскольку на уровне ООН, на уровне дискуссий с Евросоюзом, США, западными партнерами Грузия придерживается антироссийской позиции, отметила Скворцова. При этом политический обозреватель подчеркивает, что Грузия имеет гражданские и общественные связи с Россией – это бизнес, культурные и молодежные коммуникации, которые сохраняют тот позитив, который есть в отношениях двух стран. Презентация ежегодного мониторинга и Рейтинга коммуникационных режимов постсоветских стран состоялась в Москве в конце февраля. Исследование третий год подряд проводит Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК).В этом году в работе приняли участие более 400 зарубежных и российских экспертов. Проведен ивент-анализ событий в 16 постсоветских странах, контент-анализ государственных документов, заявлений лидеров стран, медиа ресурсов на 2023 год, а также опрос экспертов.

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