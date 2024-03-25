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Какой сегодня церковный праздник: 25 марта 2024

Какой сегодня церковный праздник: 25 марта 2024

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 25 марта 2024 отмечают день памяти cвятых Финееса, Григория, Феофана, Симеона и других 25.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-25T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Праведный ФинеесПо церковному календарю 25 марта поминают праведного Финееса, внука первосвященника Аарона и сына первосвященника Елеазара.Праведный Финеес тоже был священником и усердно исполнял свое служение. Когда израильтяне, выведенные из Египта пророком Моисеем, были уже близки к Земле обетованной, их соседи, моавитяне и мадианитяне, исполнились зависти и страха. Решив прибегнуть к чародейству, они пригласили волхва Валаама, чтобы он навел проклятие на израильтян.Но Господь Свою волю возвестил в откровении Валааму, и он, исполнившись Святого Духа, трижды благословил народ Божий. Тогда моавитяне вовлекли израильтян в идолопоклонство. За отступничество Бог наказал иудеев – они тысячами умирали от моровой язвы. Многие, видя гнев Божий, покаялись.Некий Зимри, начальник колена Симеонова, в то время привел к своим мадианитянку, когда они плакали у входа скинии. Финеес, исполнившись гнева, вошел в его шатер и поразил копьем его и девицу. После этого праведный Финеес, по повелению Божьему, во главе израильского войска пошел на моавитян и наказал их за коварство.Святого Финееса после смерти первосвященника Елеазара единодушно избрали первосвященником. По обетованию Божьему первосвященство продолжалось и в его потомстве. Скончался cвятой в глубокой старости, примерно в 1500 году до Рождества Христова.Папа РимскийПо церковному календарю 25 марта поминают святителя Григория Двоеслова, папу Римского. К лику святых причислены также его дед – папа Феликс, мать Сильвия и тетки Тарсилла и Емилиана.Родился будущий святой в Риме примерно в 540-м. Получив блестящее образование, он достиг высоких государственных должностей, но всей душой стремился к монашеству. После смерти отца Григорий все свое состояние потратил на устройство шести монастырей.Постриг он принял в монастыре имени апостола Андрея Первозванного, основанном им в Риме. По поручению папы Пелагия II Григорий жил долго в Византии, где написал "Толкование на Книгу Иова".Возглавив Римскую кафедру после смерти папы Пелагея, он мудро управлял церковью в течение 13 лет, заботясь о нуждах своей паствы. Скончался святитель в 604 году.Святитель оставил после себя многочисленные творения. Его стали называть "Двоесловом", то есть "ведущим диалог", после появления его книги "Беседы или диалоги о жизни и чудесах италийских отцов".Феофан ИсповедникПо церковному календарю 25 марта поминают преподобного Феофана исповедника, Сигрианского.Родился будущий святой в знатной и благочестивой семье в Константинополе. Отец Феофана был родственником византийского императора Льва Исавра (717-741). Лишившись отца в три года, Феофан вырос при дворе и стал сановником при императоре Льве Хазаре (775-780).Положение обязывало его вступить в брак, и вскоре он женился на дочери византийского патриция. Молодожены по взаимному согласию сохранили целомудрие и жили как брат с сестрой. Они занимались благотворительностью, планируя в будущем оставить мир и поселиться в пустыне.Супруги через некоторое время, как ранее задумали, оставили мир, раздав все свое имущество бедным. Она приняла постриг в одной из обителей Вифинии, а Феофан в монастыре Полихнион у Сигрианских гор.Феофан, по благословению старца Григория, основал монастырь на острове Калоним в Мраморном море и, закрывшись в келье, занимался переписыванием книг. Обитель существовала на деньги от их продажи.Преподобный позже основал еще одну обитель в Сигрианской области "Великое Село" и стал ее игуменом. Несмотря на слабое здоровье, преподобный участвовал во всех монастырских работах и для всей братии был примером трудолюбия и подвига.За свою благочестивую жизнь подвижник был одарен Господом – исцелял тяжелобольных, изгонял нечистых духов, обладал даром пророчества и управления природными стихиями.Преподобный был глубоким старцем, когда императорский престол занял Лев Армянин (813-820) и возобновилась иконоборчество.Святого, отказавшегося принять ересь, бросили в темницу, где он и скончался через 23 дня в 818 году.Новый БогословПо церковному календарю 25 марта поминают преподобного Симеона, Нового Богослова.Родился будущий святой в городе Галате (Пафлагония) в 946-м. Светское образование Симеон получил в Константинополе. Отец готовил его к придворной карьере, и некоторое время юноша занимал при императорском дворе высокое положение.Примерно в 980 году преподобный Симеон был поставлен игуменом монастыря Святого Маманта и пробыл в этом сане 25 лет. Он привел в порядок запущенное хозяйство обители и благоустроил в ней храм.Строгая монашеская дисциплина, которую все время проповедовал преподобный, привела к недовольству среди монастырской братии. Однажды после литургии особенно раздраженные из братьев набросились на него и едва не убили. Когда же Константинопольский Патриарх изгнал их из монастыря и хотел предать городским властям, преподобный Симеон вымолил для них прощение.Преподобный примерно в 1005-м передал игуменство Арсению, а сам поселился при монастыре и создал там свои Богословские труды, отрывки из которых вошли в 5-й том "Добротолюбия" – сборник духовных произведений православных авторов IV-XV веков.Кроме того, преподобный был выдающимся церковным поэтом. Ему принадлежат "Гимны Божественной любви" – около 70 поэм, полных глубоких молитвенных размышлений.Учение святого Симеона о новом человеке, об "обожении плоти", которым он хотел заменить учение об "умерщвлении плоти", за что его и назвали Новым Богословом, принималось современниками с трудом. Для них многие его поучения звучали непонятно и чуждо. Это привело к конфликту с высшим константинопольским духовенством, и преподобный Симеон подвергся изгнанию.Преподобный удалился на берег Босфора и основал там обитель Святой Марины. Он мирно скончался в 1021 году.ИмениныПо церковному календарю 25 марта именины отмечают Александр, Григорий, Владимир, Дмитрий, Иван, Константин, Сергей, Семен и Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников