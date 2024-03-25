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https://sputnik-georgia.ru/20240325/opoznali-tolko-po-dnk-gruzinka-ubita-vo-vremya-terakta-v-krokus-siti-kholle--287019961.html
"Опознали только по ДНК": грузинка убита во время теракта в "Крокус Сити Холле"
"Опознали только по ДНК": грузинка убита во время теракта в "Крокус Сити Холле"
Sputnik Грузия
Супружеская пара отмечала в "Крокусе" день рождения 25.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-25T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Одной из жертв теракта в московском "Крокус Сити Холле" оказалась уроженка Грузии Ирина Соколова, которая находилась на концерте вместе с супругом – об этом в эфире телекомпании "ТВ Пирвели" рассказала сестра убитой женщины Нино Мамисашвили. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Свидетели произошедшего сообщали, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок: они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых – дети. Пострадали 180 человек.По словам Мамисашвили, террористы расстреляли ее сестру Ирину и мужа Романа Соколовых в коридоре здания. Супружеская пара отмечала в "Крокусе" день рождения. Мамисашвили подчеркнула, что тела погибших настолько были изуродованы, что семье было сложно опознать их. "Пуля попала в спину, наверное, когда она бежала. В пожар они не попали. У сестры рана в области шеи, легкие расстреляны, и на руке сквозная рана. В зятя попала одна пуля, предположительно, в сердце. Тело сестры физически настолько было изуродовано... Когда легкие лопаются, лицо человека чернеет, и, соответственно, было сложно ее опознать. Опознали только с помощью ДНК-теста", – рассказала Мамисашвили. У пары остались двое несовершеннолетних детей. С ними сейчас работают психологи. Теракт в "Крокусе" Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы, сообщает РИА Новости. МВД России сообщило, что это иностранцы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил всех четверых фигурантов – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова – под стражу до 22 мая.Российский президент Владимир Путин заявил, что задержаны уже 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли нападавшие, было заранее приготовлено в тайнике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, грузия, новости, москва, владимир путин, мвд россии, фсб, теракт
россия, грузия, новости, москва, владимир путин, мвд россии, фсб, теракт

"Опознали только по ДНК": грузинка убита во время теракта в "Крокус Сити Холле"

16:36 25.03.2024 (обновлено: 17:34 25.03.2024)
© photo: Sputnik / Dmitry Makeev / Перейти в фотобанкУчастники акции зажигают свечи в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
Участники акции зажигают свечи в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2024
© photo: Sputnik / Dmitry Makeev
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Супружеская пара отмечала в "Крокусе" день рождения
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Одной из жертв теракта в московском "Крокус Сити Холле" оказалась уроженка Грузии Ирина Соколова, которая находилась на концерте вместе с супругом – об этом в эфире телекомпании "ТВ Пирвели" рассказала сестра убитой женщины Нино Мамисашвили.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Свидетели произошедшего сообщали, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок: они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых – дети. Пострадали 180 человек.
© photo: Sputnik / Maxim Blinov / Перейти в фотобанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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По словам Мамисашвили, террористы расстреляли ее сестру Ирину и мужа Романа Соколовых в коридоре здания. Супружеская пара отмечала в "Крокусе" день рождения. Мамисашвили подчеркнула, что тела погибших настолько были изуродованы, что семье было сложно опознать их.
"Пуля попала в спину, наверное, когда она бежала. В пожар они не попали. У сестры рана в области шеи, легкие расстреляны, и на руке сквозная рана. В зятя попала одна пуля, предположительно, в сердце. Тело сестры физически настолько было изуродовано... Когда легкие лопаются, лицо человека чернеет, и, соответственно, было сложно ее опознать. Опознали только с помощью ДНК-теста", – рассказала Мамисашвили.
У пары остались двое несовершеннолетних детей. С ними сейчас работают психологи.

Теракт в "Крокусе"

Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы, сообщает РИА Новости. МВД России сообщило, что это иностранцы.
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкСвеча скорби на фасаде спортивного комплекса "Платинум Арена" в Красноярске во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Свеча скорби на фасаде спортивного комплекса Платинум Арена в Красноярске во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2024
Свеча скорби на фасаде спортивного комплекса "Платинум Арена" в Красноярске во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin
/
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В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил всех четверых фигурантов – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова – под стражу до 22 мая.
Российский президент Владимир Путин заявил, что задержаны уже 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли нападавшие, было заранее приготовлено в тайнике.
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